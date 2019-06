Rząd pomoże w finansowaniu Igrzysk Europejskich mających się odbyć w Małopolsce i Krakowie w 2023 roku. Ich organizacją zainteresowane były w sumie cztery kraje. Oprócz Polski także Rosja, Belgia i Hiszpania. Decyzja zapadła jednogłośnie.

Według marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, głównym inicjatorem i pomysłodawcą organizacji Igrzysk był Polski Komitet Olimpijski. Listy intencyjne w tej sprawie wystosowało województwo małopolskie i miasto Kraków. Decyzję podjęto w sobotę w Mińsku. Małopolska wraz z Krakowem została wybrane jednogłośnie na organizatorów Igrzysk. Tego wyboru dokonano na podstawie listów intencyjnych, a nie na podstawie aplikacji, bo taka nie była potrzebna. Aplikacja wymaga przedstawienie dokładnego kosztorysu.

Decyzje o szczegółach imprezy mają być ustalane wraz z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Wtedy wybrane też zostaną dyscypliny sportowe, w których rywalizować będą sportowcy.

Do Krakowa może przyjechać około 6 tysięcy uczestników, choć to zależy jeszcze od ustalenia wszystkich dyscyplin. Mają być uzależnione od możliwości regionu. Jako przykład marszałek podał Mińsk, gdzie nie odbyła się konkurencja slalomu kajakowego. W Krakowie mamy wspaniały tor kajakowy, powinniśmy bazować na tych obiektach które już mamy - dodał Witold Kozłowski.

Kraków będzie organizatorem Igrzysk Europejskich RMF FM

Nie możemy mówić o szczegółowych kosztach na etapie negocjacyjnym - to są igrzyska, które rządzą się innymi zasadami, to nie jest składanie wniosku aplikacyjnego, to jest dużo prostszy sposób, bo dopiero na kolejnych etapach ustalane są konkretne koszty oraz podział dochodów, to przecież też niezwykła promocja regionu - powiedział Witold Kozłowski.

W najbliższym czasie ma się odbyć spotkanie strony rządowej z przedstawicielami Polskiego Komitetu Olimpijskiego, miasta oraz województwa.

Kozłowski jest przekonany, że igrzyska będą wydarzeniem nie tylko regionalnym, ale też krajowym. Mamy nadzieje, że Kraków nie wycofa się z tej imprezy, nie mogę sobie tego wyobrazić. Zróbmy wszystko aby takie wydarzenie było piękną impreza. Mamy jasną deklarację premiera Morawieckiego o wsparciu finansowym i infrastrukturalnym, wchodzą w grę miliony a nie miliardy - dodał marszałek.