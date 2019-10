,,Myśmy wystąpili po raz pierwszy przeciwko skarbowi państwa w 2013 roku, bo tak się składa, że od zawsze kolejne rządy, obojętnie jakiej opcji by były, traktują samorządy jako takie miejsce, na którym można zarobić. To znaczy zlecają nam pewne zadania do wykonywania, które są zadaniami rządowymi, to są zadania zlecone i nie gwarantują za to pełnego wynagrodzenia” – mówi prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. Gmina Miejska Kraków złożyła w Sądzie Okręgowym w Krakowie pozew przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez wojewodę małopolskiego, Piotra Ćwika. Kraków domaga się 46 milionów złotych.

