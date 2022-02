W poniedziałki i wtorki najwięcej osób przychodzi na wymaz do testu PCR w kierunku koronawirusa. Kobiety zdecydowanie częściej poddają się badaniom - wynika ze statystyk punktu pobrań na os. Złotej Jesieni w Krakowie, jedynego całodobowego punktu w Małopolsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Zgodnie z informacjami, przygotowanymi dla PAP przez szpital z Gliwic, który prowadzi punkt w Krakowie, najwięcej wymazów pobrano w styczniu tego roku - dobowo 621 badań. Teraz, w lutym, obserwujemy spadek zainteresowania, ale wciąż ono jest - powiedział PAP Dariusz Pietras, przedstawiciel operatora punktu.



Z obserwacji pracowników stanowiska na os. Złotej Jesieni wynika, że najwięcej osób przychodzi na wymaz w poniedziałki i wtorki. Wiąże się to z tym, że wiele osób po weekendzie idzie do lekarza, od którego otrzymuje skierowanie na test - wyjaśnił przedstawiciel operatora. Najbardziej oblegane są godziny popołudniowe, w nocy zgłaszają się pojedyncze osoby. Najchętniej testy robią osoby w przedziale wiekowym 30-40 lat. Częściej badaniom poddają się kobiety (dotychczas prawie 43 000 w tym punkcie) niż mężczyźni (prawie 36 000).

Prawie 80 tys. wymazów

Punkt na os. Złotej Jesieni, na terenie szpitala Rydygier, działa od 21 października 2020 r. Od tego czasu do końca stycznia tego roku pobrano tam 78 615 wymazów; najmniej badań - po jednym - przeprowadzono 7 i 18 lipca 2021 r.



W Małopolsce działa 69 punktów pobrań wymazów, w tym 18 w Krakowie. Od początku roku liczba punktów wzrosła o 25, w tym w ostatnich dwóch tygodniach uruchomiono 20 punktów w Małopolsce. W samym Krakowie od stycznia uruchomiono sześć dodatkowych punktów. Punkty w Małopolsce pracują także w weekendy.



Z naszych analiz wynika, że obecnie nie ma potrzeby uruchamiania dodatkowych punktów 24-godzinnych, choć nie wykluczamy, że jeśli będzie taka potrzeba, godziny pracy punktów pobrań będą wydłużane - powiedziała rzeczniczka prasowa małopolskiego NFZ Aleksandra Kwiecień.



Poza tym w województwie działa 27 aptek, gdzie można wykonać bezpłatny test antygenowy. Siedem z nich jest w Krakowie. Do aptek dołączyło też sześć punktów wymazowych, gdzie można zgłosić się na test antygenowy.



Zlecenie na badanie w kierunku SARS-CoV-2 może wystawić każdy lekarz rodzinny. Uprawnieni do tego są również medycy dyżurujący w gabinetach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Skierowanie można też uzyskać od lekarza dyżurującego pod numerem bezpłatnej Teleplatformy Pierwszego Kontaktu 800 137 200 oraz medyka przyjmującego prywatnie, pod warunkiem, że ma dostęp do systemu gabinet.gov.pl. W przypadku podejrzeń, że zakaziliśmy się koronawirusem, można skorzystać również z internetowego formularza dostępnego na stronie gov.pl/dom. Umożliwia on samodzielne zlecanie testu w kierunku Covid-19.