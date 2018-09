Msza św. w intencji Ojca Świętego Franciszka, premiera nowej książki o papieżu i inauguracja ławki upamiętniającej jego wizytę - to wszystko już w niedzielę w Krakowie.

Już w niedzielę inauguracja ławki upamiętniającej obecność Ojca Świętego w Krakowie / Franciszkanie.pl /

Msza zostanie odprawiona w Bazylice Franciszkanów w Krakowie. Początek o godz. 11.00.

Później w planie - o godz. 12.00 - w Auli bł. Jakuba odbędzie sie prezentacja nowej książki wydanej przez Wydawnictwo Franciszkanów "Bratni Zew" zatytułowanej "Jorge Mario Bergoglio. Biografia intelektualna". Włoski autor Massimo Borghesi jako pierwszy dokonuje całościowej analizy formacji intelektualnej aktualnego papieża, wskazując tych autorów i te dzieła, które wywarły szczególny wpływ na Jorge Mario Bergoglio, jezuitę, biskupa, kardynała, a teraz głowę Kościoła.



Następnie na Placu Franciszkańskim - przed oknem papieskim - inauguracja ławki "Proszę-dziękuję-przepraszam" upamiętniającej obecność Ojca Świętego w Krakowie. Ta kształtem odpowiada ławkom miejskim znajdującym się na Plantach.

Ławka, przez umieszczone na niej słowa "dziękuję", "proszę" i "przepraszam", ma nawiązywać do zachęty Ojca Świętego Franciszka skierowanej do osób zgromadzonych na Placu Franciszkańskim przed "oknem papieskim", a za pośrednictwem mediów do wszystkich słuchających, do jak najczęstszego powtarzania tych słów w życiu codziennym.

Ławka została umieszczona na alejce prowadzącej od Plant w kierunku głównego wejścia do Bazyliki Franciszkanów, w miejscu, z którego dobrze jest widoczne okno papieskie.

Ma ona stać się materialnym przypomnieniem tego wydarzenia, o którym często przewodnicy krakowscy właśnie w tym miejscu mówią turystom.

Użycie motywów twórczości Wyspiańskiego (oparcie nawiązuje do nasturcji z polichromii Bazyliki) ma dodatkowo wzmocnić ten przekaz łącząc go z tym konkretnym miejscem Krakowa, jakim jest Bazylika św. Franciszka i Klasztor Franciszkanów.