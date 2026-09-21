Krajowy Plan Ewakuacji czy wysiedlenia Polaków? Jest komunikat MSWiA

Krajowy Plan Ewakuacji. Fałszywe informacje w internecie
W sieci pojawiły się fałszywe informacje sugerujące, jakoby Krajowy Plan Ewakuacji miałby być „planem na wysiedlenie Polaków”. Publikowane na Facebooku materiały opisywały, że plan ewakuacji jest rzekomym porozumieniem Berlina i Kijowa, który ma pomóc „wielkim tego świata” ruszyć na Moskwę. Dodatkowo autorzy dezinformacji fałszywie informowali, że osoby opuszczające swój dom już do niego nie wrócą.
Większość postów zawierała identyczny opis i tę samą – wygenerowaną przez sztuczną inteligencję – grafikę. Facebook oznaczył niektóre z tych wpisów jako zawierające fałszywe informacje. Mimo to jeden z nich zdobył niemal 2 tys. udostępnień.
MSWiA dementuje: Żadnego wysiedlenia
Fałszywe informacje zdementowało w piątek na platformie X Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak czytamy, Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej. Jego celem jest sprawne przemieszczenie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju.
Stworzenie takiego planu nastąpiło w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Z art. 40 tej ustawy wynika, że Krajowy Plan Ewakuacji jest tworzony na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji ludności i opracowuje się go na okres trzech lat. Zawarte w nim informacje wskazują, ile osób może wymagać ewakuacji na danym terenie, jak zorganizować dla nich transport oraz kto odpowiada za koordynację całego procesu. Aktualny plan ewakuacji został zatwierdzony w lipcu 2026 r.
Kiedy może być wydany nakaz ewakuacji?
Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało portal sprawdzamto.pl, że nakaz ewakuacji nie może być wydany bez stanu nadzwyczajnego. RCB pytane o narracje dotyczące rzekomych wysiedleń podkreśliło, że możliwość powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku ewakuacji zależy od skali zagrożenia i może być rozciągnięta w czasie. Inaczej bowiem sytuacja może wyglądać w przypadku klęski żywiołowej, a inaczej w czasie wojny.
W tym samym czasie w sieci pojawiały się również wygenerowane przez AI grafiki twierdzące, że niedługo w Polsce pojawią się autobusy ewakuacyjne dla kobiet i dzieci. Dezinformatorzy namawiali, aby nie wsiadać do takich autobusów, gdyż – jak twierdzili – rzekomo nie będzie z nich powrotu.
Nie ma jednak informacji o pojawieniu się rzekomych autobusów ewakuacyjnych w najbliższym czasie. Dodatkowo w art. 1 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia zaznaczono, że ostatnim etapem ewakuacji ludności jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do miejsc zamieszkania.