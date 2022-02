4 ofiary i 9 rannych - to bilans wichur, które przeszły nad Polską. Gdzie wciąż nie ma prądu? W jakich regionach jeszcze dziś można spodziewać się silnego wiatru? Najnowsze informacje i zdjęcia zbieramy w naszej relacji. Czekamy też na Wasze sygnały - piszcie na fakty@rmf.fm!

Strażacy usuwają drzewo, które przewróciło się na dom w miejscowości Michałowice k. Warszawy (zdj. z soboty) / Mateusz Marek / PAP





07:12

Strażacy naliczyli już 5177 dachów zerwanych przez silny wiatr w całej Polsce. Ta liczba będzie jeszcze rosła, tylko dziś w nocy straż pożarna otrzymała 106 takich zgłoszeń - informuje reporter RMF FM Maciej Sztykiel.



07:05

Do kilkudziesięciu tysięcy domów i mieszkań w północnej Polsce wciąż nie dociera prąd - donosi reporter RMF FM Kuba Kaługa.

Ponad 80 tysięcy odbiorców w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem czeka cały czas na podłączenie energii elektrycznej. Większość z nich to mieszkańcy zachodniopomorskiego - tam w całym regionie bez zasilania są ponad 74 tysiące odbiorców.

W Pomorskiem prądu nie ma ponad 7200 odbiorców, z czego większość na zachodzie województwa, a najwięcej w okolicach Słupska - ponad 2,5 tysiąca.

Zgodnie z zapewnieniami firm energetycznych, dziś nad przywróceniem prądu pracować ma maksymalna liczba brygad.

07:02

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla południa Polski. Chodzi o województwa świętokrzyskie, małopolskie, śląskie i podkarpackie. W trzech pierwszych alerty zaczną obowiązywać od godz. 9; w województwie podkarpackim od godz. 12.



Ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin popołudniowych. W objętych nimi województwach IMGW prognozuje wiatr o średniej prędkości od 15 do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.