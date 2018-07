Sprawców napadu na jubilera zatrzymali policjanci z Koszalina - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Czterej mężczyźni w minioną środę sterroryzowali sprzedawcę, rozbili witryny i ukradli biżuterię o wartości ok. 200 tys. złotych. Łup złodziei udało się odzyskać tylko częściowo.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Żuchowski / Paweł Żuchowski, RMF FM

Policjanci podczas przeszukania mieszkań zatrzymanych mężczyzn znaleźli część skradzionych pierścionków, naszyjników i kolczyków, ale jak mnie zapewnili - ustalają teraz co stało się z resztą.



Zatrzymani złodzieje to mieszkańcy Pomorza. Najmłodszy ma zaledwie 18 lat, najstarszy ok. 30. Usłyszeli już zarzut udziału w rozboju. Grozi im 12 lat więzienia, jeszcze w poniedziałek sąd zdecyduje o ich tymczasowym aresztowaniu.



(nm)