Kosiniak-Kamysz dziękuje kancelarii prezydenta: Miałem przyjemność rozmawiać z Trumpem

RMF24

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, że w trakcie marcowej wizyty w Waszyngtonie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier podkreślił rolę kancelarii prezydenta RP w zorganizowaniu spotkania.

Kosiniak-Kamysz został zapytany o wpis europosła PiS Adama Bielana. „Nie odwołałem wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi żadnego spotkania, tylko pomogłem spotkanie zorganizować. I to z politykiem duuużo ważniejszym niż sekretarz wojny Hegseth (pisownia oryginalna)” - przekazał polityk 23 września na X.

Wpis Bielana stanowił odpowiedź na zarzuty wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca, który odnosił się do przesuniętego wrześniowego spotkania Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu.

Według oficjalnych komunikatów, nagła decyzja o przesunięciu spotkania Kosiniaka-Kamysza z Petem Hegsethem, spowodowana była wizytą przywódcy Chin Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych.

Rozmawiałem z Trumpem

Szef polskiego MON przypomniał w czwartek, że w marcu faktycznie brał udział w odbywającej się w Waszyngtonie uroczystości nadania pośmiertnie st. sierż. Michaelowi Ollisowi z US Army Medalu Honoru. Amerykański żołnierz otrzymał medal za osłonięcie własnym ciałem polskiego oficera Karola Cierpicę.

Wtedy byliśmy w Białym Domu, ten medal wręczał prezydent Trump, i później (…) tutaj też zaangażowanie kancelarii prezydenta, miałem sposobność porozmawiać chwilę z panem prezydentem Trumpem, za co bardzo serdecznie dziękuję – powiedział Kosiniak-Kamysz.