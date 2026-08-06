Kościół obchodzi dziś ważne święto. Czy trzeba iść na mszę?

Przemienienie Pańskie, nazywane także epifanią lub teofanią, to święto obchodzone 6 sierpnia przez Kościół katolicki. Jego korzenie sięgają VI wieku na Wschodzie, natomiast na Zachodzie zostało oficjalnie wprowadzone przez papieża Kaliksta III w 1457 roku. Wcześniej lokalnie obchodzono je już w VII wieku. W Polsce święto znane jest od XI wieku. Wydarzenie, które upamiętnia to święto, miało miejsce na górze Tabor. Według Ewangelii św. Mateusza, Marka i Łukasza, Jezus przemienił się wobec swoich uczniów: Piotra, Jakuba i Jana. „Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe” – czytamy w Piśmie Świętym. Uczniowie byli świadkami rozmowy Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem, a z obłoku rozległ się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”

Biblia i interpretacje teologiczne Przemienienie Pańskie jest bogate w symbolikę. Święty Jan Chryzostom podkreśla, że Chrystus objawia się jako Pan życia i śmierci, przyprowadzając Mojżesza (który umarł) oraz Eliasza (który nie zaznał śmierci). W Starym Testamencie tylko te dwie postaci mogły rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz i nie umrzeć. Według nauczania Kościoła katolickiego, Mojżesz i Eliasz symbolizują koniec czasów Starego Testamentu – Mojżesz reprezentuje Torę, a Eliasz proroków. Przemienienie Pańskie oznacza więc nadejście nowej ery – czasu Chrystusa. Papież Benedykt XVI podkreślał, że Przemienienie Pańskie ma umocnić wiarę uczniów i przygotować ich na przyszłe wydarzenia. Papież Paweł VI zwracał uwagę, że to święto rzuca światło na codzienne życie i kieruje myśli ku nieśmiertelnemu przeznaczeniu człowieka. Papież Franciszek natomiast podkreślił, że „punkt dojścia, do którego jesteśmy powołani, jest równie jasny jak twarz przemienionego Chrystusa: w Nim jest zbawienie, szczęście, światło, miłość Boga bez ograniczeń”. Termin „Przemienienie Pańskie” pochodzi od greckiego słowa „metemorphothe”, które oznacza zmianę formy zewnętrznej – przejście z jednej postaci do drugiej.

Tradycje i obchody w różnych Kościołach Na Wschodzie święto Przemienienia Pańskiego pojawiło się w VI wieku, a na Zachodzie zostało ustanowione jako powszechne święto w 1457 roku przez papieża Kaliksta III. Decyzja ta była wyrazem wdzięczności za zwycięstwo chrześcijan nad Turkami pod Belgradem 6 sierpnia 1456 roku. W Kościele prawosławnym Przemienienie Pańskie, znane jako Spasa Izbawnika (Preobrażenije Gospodnie), jest jednym z najważniejszych świąt poświęconych Chrystusowi. Obchody odbywają się 6 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego lub 19 sierpnia według juliańskiego. W Polsce główne uroczystości mają miejsce na Świętej Górze Grabarce, gdzie co roku gromadzą się tysiące pielgrzymów. Święto obchodzą także inne wyznania chrześcijańskie: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Polskokatolicki, Kościół Katolicki Mariawitów i Kościół Anglikański.