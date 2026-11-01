Korwin-Piotrowska zapowiada nowe zarządzenie. „W warunkach absolutnej transparentności”

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Kierująca Trybunałem Konstytucyjnym Anna Korwin-Piotrowska przekazała, że w poniedziałek wyda zarządzenie, które rozszerzy obrady wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o punkt dot. losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Bogadana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Powiedziała również, że podczas nocnego wejścia do TK prezydent Karol Nawrocki naparł na nią i przepychał się przez sędziów. Oceniła, że przekroczył uprawnienia.

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Będzie losowanie składów dyscyplinarnych dla Święczkowskiego

W niedzielę w rozmowie z TVN24 Korwin-Piotrowska powiedziała, że w zarządzeniu dotyczącym przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego na okres miesiąca „opisane zarzuty (co do pracy Święczkowskiego i Sochańskiego – przyp. red.) muszą służyć wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec tych sędziów”.

Na końcu dyscyplinarnego postępowania jest zawsze w przypadku Trybunału Konstytucyjnego sąd dyscyplinarny. Jest to skład trzyosobowy w pierwszej instancji, pięcioosobowy w drugiej instancji składający się wyłącznie z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który ja wylosuję – przekazała Korwin-Piotrowska.

Zapowiedziała, że w poniedziałek wyda zarządzenie, które rozszerzy porządek obrad wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego.

Celem tego zarządzenia – jak argumentowała – ma być losowanie sędziów „w warunkach absolutnej transparentności, żeby nie mogło być żadnych zarzutów co do tego losowania”.

Dodała, że w ciągu 30 dni sąd dyscyplinarny „musi z urzędu rozpoznać natychmiastową przerwę” w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego.

„Podniesionym głosem wypowiedział słowa: »idzie prezydent«”

Korwin-Piotrowska w TVN24 powiedziała również, że podczas nocnego wejścia do TK prezydent Karol Nawrocki naparł na nią i przepychał się przez sędziów. Oceniła, że przekroczył uprawnienia. Oczekuje wyjaśnienia sprawy przez organy śledcze i udostępnienia nagrań przez jego otoczenie.

Kierująca TK zrelacjonowała, że w piątek w nocy wyszła przed drzwi TK z innymi sędziami, by przywitać prezydenta, ale jego zachowanie wskazywało, że nie zamierza się przed nimi zatrzymać.

Podniesionym głosem wypowiedział słowa: „idzie prezydent”. Zrozumiałam tę wypowiedź, że wszyscy powinniśmy się rozstąpić – powiedziała.

Według niej Nawrocki następnie naparł na nią i próbował się przepchnąć. Według jej relacji Nawrocki do wybranych przez Sejm sędziów wykrzykiwał, że nie są sędziami, a jego otoczenie twierdziło, że szuka kluczy do gabinetu wiceprezesa TK.

Korwin-Piotrowska pytana, czy szukano dokumentów, odpowiedziała: „Tego nie wiem”.

Odnosząc się do zapowiedzi złożenia przez Kancelarię Prezydenta zawiadomienia prokuratury o naruszeniu jego nietykalności, Korwin-Piotrowska wyraziła nadzieję, że osoby towarzyszące Nawrockiemu udostępnią wszystkie nagrania. Wskazała, że kilka z nich rejestrowało wydarzenia.

Nie wykluczyła też własnego zawiadomienia w tej sprawie. Może i złożę, ale za jakiś czas – powiedziała.

W jej ocenie urząd prezydenta nie uprawnia do dowolnego wchodzenia do sądów i trybunałów. Powołała się na ich konstytucyjną odrębność.