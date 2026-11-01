Korwin-Piotrowska zapowiada nowe zarządzenie. „W warunkach absolutnej transparentności”

Będzie losowanie składów dyscyplinarnych dla Święczkowskiego
W niedzielę w rozmowie z TVN24 Korwin-Piotrowska powiedziała, że w zarządzeniu dotyczącym przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego na okres miesiąca „opisane zarzuty (co do pracy Święczkowskiego i Sochańskiego – przyp. red.) muszą służyć wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec tych sędziów”.
Na końcu dyscyplinarnego postępowania jest zawsze w przypadku Trybunału Konstytucyjnego sąd dyscyplinarny. Jest to skład trzyosobowy w pierwszej instancji, pięcioosobowy w drugiej instancji składający się wyłącznie z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który ja wylosuję – przekazała Korwin-Piotrowska.
Zapowiedziała, że w poniedziałek wyda zarządzenie, które rozszerzy porządek obrad wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego.
Celem tego zarządzenia – jak argumentowała – ma być losowanie sędziów „w warunkach absolutnej transparentności, żeby nie mogło być żadnych zarzutów co do tego losowania”.
Dodała, że w ciągu 30 dni sąd dyscyplinarny „musi z urzędu rozpoznać natychmiastową przerwę” w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego.
„Podniesionym głosem wypowiedział słowa: »idzie prezydent«”
Korwin-Piotrowska w TVN24 powiedziała również, że podczas nocnego wejścia do TK prezydent Karol Nawrocki naparł na nią i przepychał się przez sędziów. Oceniła, że przekroczył uprawnienia. Oczekuje wyjaśnienia sprawy przez organy śledcze i udostępnienia nagrań przez jego otoczenie.
Kierująca TK zrelacjonowała, że w piątek w nocy wyszła przed drzwi TK z innymi sędziami, by przywitać prezydenta, ale jego zachowanie wskazywało, że nie zamierza się przed nimi zatrzymać.
Podniesionym głosem wypowiedział słowa: „idzie prezydent”. Zrozumiałam tę wypowiedź, że wszyscy powinniśmy się rozstąpić – powiedziała.
Według niej Nawrocki następnie naparł na nią i próbował się przepchnąć. Według jej relacji Nawrocki do wybranych przez Sejm sędziów wykrzykiwał, że nie są sędziami, a jego otoczenie twierdziło, że szuka kluczy do gabinetu wiceprezesa TK.
Korwin-Piotrowska pytana, czy szukano dokumentów, odpowiedziała: „Tego nie wiem”.
Odnosząc się do zapowiedzi złożenia przez Kancelarię Prezydenta zawiadomienia prokuratury o naruszeniu jego nietykalności, Korwin-Piotrowska wyraziła nadzieję, że osoby towarzyszące Nawrockiemu udostępnią wszystkie nagrania. Wskazała, że kilka z nich rejestrowało wydarzenia.
Nie wykluczyła też własnego zawiadomienia w tej sprawie. Może i złożę, ale za jakiś czas – powiedziała.
W jej ocenie urząd prezydenta nie uprawnia do dowolnego wchodzenia do sądów i trybunałów. Powołała się na ich konstytucyjną odrębność.