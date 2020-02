Na całym świecie stwierdzono już ponad 80 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem: 77 tysięcy w Chinach, prawie 1000 w Korei Południowej i ponad 270 we Włoszech, gdzie zmarło już 7 osób. Pierwsze przypadki potwierdzono na południu Włoch. Koronawirus uwięził turystów na hiszpańskiej Teneryfie. Chodzi o 1000 osób, przebywającym w hotelu w Adeje. Zostali objęci kwarantanną, bo u jednego z gości - lekarza z Włoch - potwierdzono zarażenie koronawirusem.

Koronawirus może wywoływać groźne dla życia ostre zapalenie płuc Covid-19



Na świecie z powodu koronawirusa zmarło ponad 2700 osób, najwięcej w Chinach kontynentalnych



W Europie najwięcej przypadków potwierdzono we Włoszech, gdzie zakażonych jest ponad 270 osób, 7 zmarło



Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że wciąż jest zbyt wcześnie, by ogłosić pandemię



10:29

Pierwsze przypadki koronawirusa zanotowano na południu Włoch. Na Sycylii koronawirusa potwierdzono u turystki z okolic Bergamo w Lombardii na północy Włoch. Kwarantannie w Palermo poddano około 40 osób - uczestników wycieczki, w której uczestniczyła kobieta i wszystkich mających z nią bezpośredni kontakt na wyspie. We Florencji drugi test potwierdził obecność patogenu u mężczyzny, który wrócił niedawno z Singapuru.





10:15

Dwutygodniową kwarantannę w swoich domach przejdą uczniowie z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach. Wracają właśnie z praktyk, na których byli w regionie Emilia Romania na północy Włoch. Jak podkreśla reporterka RMF FM Anna Kropaczek, wszyscy czują się dobrze, nie mają żadnych objawów, które wskazywałyby na zarażenie koronawirusem. Jak usłyszeliśmy w bytomskim sanepidzie, któremu podlega teren Tarnowskich Gór, wracająca z Włoch grupa liczy 31 osób, w tym jest dwoje opiekunów. Jeśli pojawią się u nich: kaszel, gorączka, duszności mają skontaktować się z sanepidem. Rodzice uczniów zostali poinformowani o tym, jak mają postępować.

09:05

Pochodzący z Lombardii we Włoszech lekarz, przebywający wraz z żoną na Teneryfie na wakacjach od kilku dni, jest zarażony koronawirusem. Jak pisze "El Espanol", mężczyzna, kiedy źle się poczuł, sam poprosił o przeprowadzenie testów na obecność wirusa. Wyniki badań, przeprowadzonych na miejscu, były pozytywne. Kolejne próbki wysłano do Madrytu. Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych urlopowiczów podjęto decyzję o objęciu natychmiastową kwarantanną całego hotelu w Adeje na południu wyspy. Jak pisze wychodząca na Wyspach Kanaryjskich gazeta "Diario de Avisos", przed wejściem do budynku stoją mundurowi, którzy pilnują, aby nikt nie wszedł do hotelu, ani go nie opuścił.