Kornel Morawiecki spocznie na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pogrzeb będzie miał charakter państwowy - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że do czasu pogrzebu premier Mateusz Morawiecki nie będzie prowadził kampanii wyborczej.

Kornel Morawiecki. Zdjęcie archiwalne / Piotr Polak / PAP

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat.



Pytany w programie Tłit WP, jak będzie wyglądała teraz końcówka kampanii, szef KPRM podkreślił, że premier był bardzo związany ze swoim zmarłym ojcem. Przez te najbliższe dni w sposób oczywisty pan premier będzie wyłączony z kampanii. Teraz będziemy przygotowywać się do uroczystości pogrzebowych. To będzie oczywiście pogrzeb państwowy - poinformował.



Do czasu pogrzebu premier na pewno nie będzie prowadził kampanii. To jest naturalne, że każdy po śmierci bliskiej osoby skupia się przede wszystkim na sprawach osobistych - dodał Dworczyk.





Dopytywany o szczegóły pogrzebu Kornela Morawieckiego, Dworczyk poinformował, że ojciec premiera zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Natomiast, jeśli chodzi o datę i godzinę, to takie decyzje zapadną w najbliższym czasie i będziemy o nich informować - dodał.



Dworczyk powiedział też, że Kornel Morawiecki był "osobą absolutnie wyjątkową, która swoim życiem udowodniła, że można poświęcić niemal wszystko dla służby Polsce".



Myślę, że jest to jedna z ostatnich takich postaci, która w tak bezkompromisowy sposób walczyła o to, żeby Polska była w pełni suwerennym, niepodległym i demokratycznym krajem, którą żegnamy - dodał.