Miliony widzów, ponad pół tysiąca pianistów z 33 krajów i godziny muzyki wybitnego polskiego kompozytora… Trwa XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Już wkrótce poznamy laureatów, tymczasem rywalizacja w II etapie pokazuje, że w tym roku poziom jest naprawdę wysoki, co potwierdzają opinie jury.

/ Materiały prasowe

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Od 2 do 23 października 2021 r. Warszawa po raz kolejny stała się stolicą muzyki wybitnego polskiego kompozytora. To prawdziwe święto wszystkich miłośników twórczości Fryderyka Chopina. Konkurs Pianistyczny od niemal stu lat promuje polską kulturę, popularyzując muzykę wybitnego Polaka. Prestiżowe wydarzenie o globalnym zasięgu odkrywa największe talenty pianistyczne. Dla młodych muzyków udział w konkursie niejednokrotnie bywa skutecznym startem w drodze do międzynarodowej kariery.

W tym roku chęć udziału w Konkursie Chopinowskim zgłosiła rekordowa liczba pianistów. Spośród ponad pół tysiąca kandydatów z całego świata komisja kwalifikacyjna w grudniu wybrała ponad 160 uczestników eliminacji z 33 krajów. Do udziału w Konkursie Jury wyłoniło 87 pianistów, w tym 16 Polaków. Po godzinach przesłuchań podjęto ostateczną decyzję. Do II etapu zakwalifikowało się 45 pianistów, a wśród nich 9 przedstawicieli Polski (Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Szymon Nehring, Viet Trung Nguyen - reprezentujący Wietnam i Polskę, Kamil Pacholec, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński).

Konkurs Chopinowski wizytówką Polski na świecie

Święto muzyki Chopina każdego roku przyciąga miliony melomanów z całego świata i pianistów, którzy całe swoje życie poświęcili muzyce. To najlepsi z najlepszych, a udział w prestiżowym konkursie o tak wielkim zasięgu jest dla nich prawdziwą trampoliną do międzynarodowego sukcesu. Nic więc dziwnego, że kandydatów do udziału w muzycznych zmaganiach można liczyć w setkach. Tegoroczne wydarzenie było tym bardziej wyczekiwane, bowiem z powodu pandemii nie odbyło się w 2020 roku. W czasie konferencji inauguracyjnej w Zamku Królewskim w Warszawie, wicepremier Piotr Gliński podziękował wszystkim instytucjom i osobom, które organizują konkursy chopinowskie już od wielu lat, które są najlepszą wizytówką naszego kraju i dziedzictwa na arenie międzynarodowej.

Cytat "Drodzy Państwo, mamy święto. To święto Polski, ale i całego świata. Chopin jest wizytówką naszego kraju, jest marką międzynarodową i zarazem najdroższą polską marką" - zaznaczył szef resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podczas konferencji prasowej zapowiadającej XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - "Do walki o zwycięstwo włączą się pianiści z całego świata, przede wszystkim wygra jednak Chopin, wygra kultura i to, co jest najważniejsze, czyli więzi międzyludzkie. To właśnie one są sensem naszego życia i są najważniejsze także dla polskiej tożsamości...".

Podczas uroczystości nie zabrakło też tradycyjnego losowania z użyciem maszyny losującej z 1966 roku, udostępnionej przez Totalizator Sportowy. Wprawił ją w ruch Artur Szklener - dyrektor Konkursu Chopinowskiego oraz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, a literę "M" wylosował wicepremier Gliński. W efekcie w przesłuchaniach konkursowych jako pierwszą usłyszeć mogliśmy Xunayi Mao z Chin.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina od lat współpracuje z Totalizatorem Sportowym - właścicielem marki LOTTO. Spółka wspiera finansowo bieżącą działalność oraz wszystkie projekty Instytutu, którego jest Partnerem Głównym: konkursy, koncerty i festiwale. Dzięki zaangażowaniu Spółki wydarzenia organizowane przez NIFC są także bardziej widoczne w przestrzeni miejskiej i wirtualnej. Totalizator Sportowy obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia swojego istnienia i jest największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.