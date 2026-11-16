Koniec z placem manewrowym? Wielka rewolucja w egzaminach na prawo jazdy

RMF24

Szykują się rewolucyjne zmiany w egzaminie na prawo jazdy kategorii B i B1. Od 1 stycznia 2027 roku plac manewrowy ma przestać być częścią egzaminu państwowego. Na co jeszcze muszą przygotować przyszli kierowcy i jakie dodatkowe nowości czekają kursantów i instruktorów?

Planowane zmiany mają uczynić proces szkolenia kierowców bardziej rzetelnym, przejrzystym i dostosowanym do realnych sytuacji drogowych.

Najważniejsza zmiana? Zadania na placu manewrowym mają zniknąć z praktycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B i B1. Nowy model egzaminowania skupi się na sprawdzeniu realnych umiejętności kursanta w ruchu drogowym – od precyzji podczas jazdy po ocenie zagrożeń i podejmowaniu właściwych decyzji za kierownicą.

Aktualnie prawie 1/3 egzaminów kończy się na placu manewrowym – błąd przy łuku czy ruszaniu z ręcznego kończy marzenia o uprawnieniach jeszcze zanim kandydat wyjedzie na ulicę.

Szkoły jazdy nie rezygnują z placu

Plac manewrowy nie ma jednak zniknąć z systemu nauczania. Ośrodki szkolenia kierowców nadal mają mieć obowiązek prowadzenia zajęć z podstawowych manewrów i wyposażenia placu. Różnica ma polegać na tym, że podczas państwowego egzaminu nacisk zostanie położony na zachowanie kursanta w rzeczywistej sytuacji drogowej. Ma to oznaczać lepsze przygotowanie do codziennych wyzwań na trasie i skupienie się na umiejętnościach, które naprawdę ratują życie i zdrowie.

Nowe zasady ważności teorii i podejść do egzaminu

Lista zmian jest dłuższa. Ważność pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego ma zostać skrócona do 12 miesięcy. Osoby, które zdadzą teorię jeszcze przed wprowadzeniem regulacji, zachowają jednak aktualną, bezterminową ważność.

Przyszli kierowcy muszą szykować się także na zmianę w podejściu do egzaminu praktycznego: po niezdaniu egzaminu ma nie być już możliwości podchodzenia do kolejnych prób tego samego dnia. Poczekać trzeba będzie minimum dobę.

Rewolucja w szkoleniu i technologiach

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie symulatorów jazdy – urządzeń, które pomogą nauczyć się rozpoznawania zagrożeń i podejmowania szybkich decyzji w trudnych warunkach. To tylko część szeroko zakrojonej przebudowy systemu szkolenia, który ma koncentrować się także na kompetencjach miękkich – świadomości ryzyka, umiejętności przewidywania sytuacji oraz odpowiedniej reakcji za kierownicą.

Centrum do Spraw Szkolenia i Egzaminowania w Instytucie Transportu Samochodowego ma odpowiadać za nowy system pytań i standardów kształcenia przyszłych kierowców.

Większe wymagania dla instruktorów i nowe zasady egzaminowania

Instruktorzy – osoby, którym powierzamy edukację naszych przyszłych kierowców – będą musieli spełniać wyższe wymagania. Dla kategorii A, B i T pojawi się wymóg posiadania prawa jazdy od co najmniej pięciu lat oraz wykształcenia średniego. Od lipca 2027 roku, na wewnętrznych egzaminach praktycznych w szkołach jazdy, obowiązkowe ma być nagrywanie obrazu (ale już nie dźwięku) przez 90 dni.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, jednak do tego czasu konieczne jest jeszcze domknięcie procesu legislacyjnego i wydanie odpowiednich rozporządzeń.