Koniec z „Panterą”. To będzie nowy kamuflaż polskich żołnierzy

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Zmiany w umundurowaniu żołnierzy Wojska Polskiego. Do końca 2029 r. każdy z nich dostanie mundur w nowym kamuflażu K03 „Ryś”, który zastąpi stosowany od 1993 roku model „Pantera” - zapowiedzieli przedstawiciele MON i WP podczas prezentacji w Łodzi. Projektanci nowego wzoru tłumaczą, że wzór przypomina tło polskiego lasu iglastego. W tym roku do żołnierzy trafi kilkanaście tys. mundurów w nowym kamuflażu.

Prezentacja nowego munduru taktycznego w kamuflażu K03 „RYŚ” w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Mundurowej (WOBWSM) w Łodzi, fot. Marian Zubrzycki

Prezentacja nowego munduru taktycznego w kamuflażu K03 „RYŚ” w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Mundurowej (WOBWSM) w Łodzi, fot. Marian Zubrzycki / PAP

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi zaprezentował w czwartek nowy wzór kamuflażu mundurów polowych dla Wojska Polskiego o oznaczeniu K03 „Ryś” i przedstawił proces dochodzenia do najnowszego wzoru umundurowania, które naukowcy stworzyli z udziałem żołnierzy sił specjalnych, którzy testowali nowe mundury w najtrudniejszych warunkach.

Dwa wzory na mundurach równolegle

Przedstawiciele Wojska Polskiego zastrzegli jednak, że podanie terminu wymiany umundurowania armii (2029 rok) nie oznacza, że każdy żołnierz dostanie wyłącznie mundur nowego wzoru. W magazynach są bowiem zapasy umundurowania w kamuflażu „Pantera” dla każdego żołnierza rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym. Te mundury powinny zostać wykorzystane w ciągu 5 lat, a zatem w najbliższym czasie wojsko będzie umundurowane w dwa wzory mundurów równolegle.

Prezentacja nowego munduru taktycznego w kamuflażu K03 „RYŚ” w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Mundurowej (WOBWSM) w Łodzi, fot. Marian Zubrzycki / PAP

Kilka lat testów

Płk Marek Trzonek, komendant Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Łodzi, powiedział, że nowy mundur powstał po kilkuletnich testach przeprowadzonych przez kilkuset żołnierzy 6 Dywizji Powietrznodesantowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i wojsk specjalnych. Po uwagach żołnierzy prototyp był pięciokrotnie zmieniany i udoskonalany tak, żeby ostateczny wzór, jak najlepiej spełniał żołnierskie wymagania, zarówno w kwestii maskowania, jak i funkcjonalności.

Według Trzonka nowy wzór munduru, chociaż nie jest szyty na miarę, daje duże możliwości personalizacji. Można dobrać osobno bluzę i spodnie i to w wersji zarówno męskiej, jak i damskiej, co pozwala na dostosowanie uniformu do każdego rozmiaru, a nawet budowy ciała.

Jeśli dodać do tego wysoką oddychalność i odporność na darcie, ścieranie i płowienie, Wojsko Polskie dostanie najlepszy produkt od podstaw wytworzony w kraju - zapewnił płk Trzonek.

Dodał, że badania nowego kamuflażu w warunkach poligonowych pokazały, że „Ryś” jest znacznie lepszy od dostępnych na rynku produktów.

Tło polskiego lasu iglastego

Michał Szajnerski z Pracowni Umundurowania Wojsk Specjalnych powiedział, że projektanci nowego wzoru maskowania dla żołnierzy czerpali z przyrody, a wzór przypomina tło polskiego lasu iglastego. Zastosowane zostało wielowarstwowe (6 kolorów) nakładanie barw.

Nakładając kolory na siebie, osiągnęliśmy efekt płynnego przejścia pomiędzy barwami, tak, jak widzimy to w naturze, patrząc na las. Zamiast wyraźnych plam mamy zbiór wielobarwnych punktów, co powoduje rozmywanie się granic łączenia barw, a oko obserwatora dostrzega o wiele więcej odcieni i obraz rozmywa się, dzięki czemu żołnierz w takim uniformie jest trudniejszy do wykrycia - tłumaczył Szajnerski.

Laboratorium Badań Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych gdzie odbyła się prezentacja nowego munduru taktycznego w kamuflażu K03 „RYŚ”. Fot. Marian Zubrzycki. / PAP

W pierwszej kolejności nowe mundury trafią do 6 Dywizji Powietrznodesantowej i do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Jak przekazali w czwartek przedstawiciele MON, jeszcze w tym roku powstać ma ponad 12 tys. kompletów. W przyszłym roku uszytych ma być pół miliona mundurów. Co rok wojsko potrzebuje 200 tys. nowych mundurów.