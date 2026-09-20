Koniec z hałasem zza ściany. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy

RMF24

Od dzisiaj 20 wchodzą w życie nowe warunki techniczne dla budynków wielorodzinnych. Zmiany, które przygotował resort rozwoju i technologii mają na celu poprawę komfortu i prywatności mieszkańców. Zmiany oznaczają, że deweloperzy będą zobowiązani do montowania pełnych przegród między balkonami znajdującymi się na jednej płycie. To koniec z sytuacjami, w których sąsiad mógł swobodnie zerkać na nasz balkon przez ażurową, niską ściankę. Od tej reguły jest jednak jeden wyjątek.

Nowe przepisy to odpowiedź na wieloletnie postulaty lokatorów, którzy skarżyli się na brak prywatności na balkonach. Dotychczasowe rozwiązania, takie jak niskie, ażurowe ścianki, nie zapewniały wystarczającej ochrony przed wzrokiem sąsiadów.

Nowe przepisy wchodzą w życie. Co się konkretnie zmieni?

Nowe przepisy są bardzo precyzyjne. Przegroda oddzielająca balkony musi być pełna. Nie może posiadać żadnych otworów oraz prześwitów, które mogłyby obniżać jej skuteczność. Jej szerokość powinna odpowiadać głębokości balkonu, pomniejszonej o szerokość balustrady. Z kolei w przypadku balkonów o głębokości co najmniej 2 metrów, minimalna szerokość przegrody wynosi właśnie 2 metry. Co istotne, nowe zasady dotyczą nie tylko balkonów, ale również loggii, które stykają się ze sobą w budynkach wielorodzinnych.

Balkonowa rewolucja: Sąsiad już nie będzie mógł podglądać 20 września w życie wchodzą nowe warunki techniczne dla budynków wielorodzinnych. Zmiany, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, mają na celu poprawę komfortu i prywatności mieszkańców. Od teraz deweloperzy będą zobowiązani do…

Nowe rozporządzenie będzie stosowane wobec wszystkich inwestycji budowlanych rozpoczętych od dnia wejścia w życie przepisów, czyli od dzisiaj. Od tej reguły jest jednak jeden wyjątek. To budynki, które są wpisane do rejestru zabytków – w zakresie objętym ochroną konserwatorską nowe wymogi nie będą obowiązywać.

Zgodnie w wprowadzonymi zmianami w nowych blokach obowiązkowo będą musiały się znaleźć miejsca do przechowywania wózków oraz rowerów. Rozporządzenie przeszło już wszystkie niezbędne etapy notyfikacji i jest gotowe do wdrożenia.