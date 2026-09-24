Koniec z bieganiem po urzędach. Od grudnia zmiany w dowodach osobistych

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Od 1 grudnia 2026 roku wchodzą w życie długo wyczekiwane zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych. Najważniejsza nowość? Odbiór dokumentu będzie możliwy w dowolnej gminie, którą wskażemy podczas składania wniosku.

Od 1 grudnia 2026 roku wchodzą w życie długo wyczekiwane zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych

Od 1 grudnia 2026 roku wchodzą w życie długo wyczekiwane zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych / Shutterstock

Zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych to odpowiedź na potrzeby obywateli i postępującą cyfryzację usług publicznych. Nowe rozwiązania mają ułatwić życie Polakom, zwiększyć bezpieczeństwo oraz usprawnić pracę urzędów.

Zmiany miały wejść w życie już 1 lipca tego roku, jednak po konsultacjach społecznych termin przesunięto na 1 grudnia 2026 roku.

Nowelizacja przepisów – co się zmieni?

Dotychczas odbiór dowodu osobistego był możliwy wyłącznie w urzędzie, w którym złożono wniosek. Teraz w tym aspekcie będzie większa elastyczność i wygoda. Dokument będzie można odebrać w dowolnej gminie, którą wskażemy podczas składania wniosku. To spore udogodnienie, szczególnie dla osób pracujących lub mieszkających poza miejscem swojego zameldowania.

Nowelizacja przepisów to nie tylko większa swoboda w odbiorze dokumentów. W projekcie znalazły się także zapisy doprecyzowujące procedury obsługi dowodów osobistych, w tym przekazywania ich pomiędzy urzędami. Dzięki temu proces ma być sprawniejszy i bardziej przejrzysty.

Kolejna ważna zmiana dotyczy sytuacji, gdy dowód osobisty zostanie unieważniony przez pomyłkę urzędnika. Po wejściu w życie nowych przepisów, będzie można przywrócić ważność takiego dokumentu w ciągu 30 dni od daty unieważnienia. Co istotne, cała procedura będzie miała charakter techniczny – nie będzie potrzeby przeprowadzania pełnego postępowania administracyjnego.

Większy dostęp do rejestrów i nowe dane w ewidencji paszportowej

Nowe przepisy przewidują także rozszerzenie dostępu do rejestrów państwowych. Gminy będą mogły potwierdzać tożsamość obywateli na podstawie danych z rejestru PESEL, co powinno usprawnić obsługę interesantów. Zmiany obejmą również ewidencje paszportowe – pojawią się tam nowe dane, takie jak daty i miejsca urodzenia rodziców osoby ubiegającej się o dokument.

Projekt przewiduje także wzmocnienie obowiązku składania oświadczeń o władzy rodzicielskiej pod rygorem odpowiedzialności karnej. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości procedur.