Koniec ulgi na internet, większa ulga dla krwiodawców. Rząd przyjął projekt zmian

RMF24

Rząd przyjął 29 września projekt zmian w przepisach podatkowych. Zakłada on m.in. przedłużenie ulgi na robotyzację o kolejne 10 lat, podwojenie odliczenia dla honorowych dawców krwi oraz likwidację ulgi na internet. Równolegle rządzący proponują zmiany w skali PIT, podwyższenie daniny solidarnościowej i CIT dla największych firm oraz ograniczenie możliwości korzystania z ryczałtu. Większość nowych regulacji ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Ulga na robotyzację zostanie przedłużona o 10 lat

Jednym z elementów zmian jest przedłużenie ulgi na robotyzację. Preferencja ma obowiązywać przez kolejne 10 lat, czyli do 2036 roku. Przedsiębiorcy nadal będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania do 50 proc. kosztów związanych z inwestycjami w robotyzację procesów produkcyjnych. Chodzi m.in. o wydatki związane z automatyzacją produkcji i wykorzystaniem robotów. Projekt przewiduje również doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów kwalifikowanych, co ma ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

Większa ulga dla honorowych dawców krwi

Zmienić ma się także ulga przysługująca honorowym dawcom krwi i jej składników. Rząd chce podwoić wartość odliczenia.

Obecnie przy ustalaniu wysokości ulgi stosuje się kwotę 130 zł za litr oddanej krwi lub jej składników. Po zmianie, przy zachowaniu obecnej wysokości rekompensaty, odliczenie wynosiłoby 260 zł za litr. Nadal byłoby to odliczenie od dochodu lub przychodu, a nie bezpośredni zwrot tej kwoty z urzędu skarbowego. Rząd uzasadnia zmianę chęcią zwiększenia zachęt do honorowego oddawania krwi.

Koniec ulgi na internet

Projekt przewiduje również likwidację ulgi na internet. KPRM argumentuje, że preferencja została wprowadzona w 2005 roku, gdy dostęp do sieci nie był jeszcze powszechny. Według danych GUS internet ma obecnie 96,2 proc. gospodarstw domowych.

Nie oznacza to jednak natychmiastowego odebrania prawa do ulgi wszystkim podatnikom. Zachowane mają zostać prawa nabyte. Osoby, które po raz pierwszy skorzystają z ulgi w rozliczeniu za 2026 rok, będą mogły odliczyć ją jeszcze w zeznaniu za 2027 rok. Rząd proponuje również uchylenie przepisów dotyczących tzw. ulgi na ekspansję.

Zmiany w PIT. Trzy przedziały zamiast dwóch

29 września rząd przyjął również zasadnicze zmiany w skali PIT. Pierwszy próg podatkowy ma zostać podniesiony ze 120 tys. do 130 tys. zł rocznie.

Projekt zakłada trzy przedziały:

do 130 tys. zł – stawka 12 proc.,

ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł – stawka 24 proc.,

powyżej 150 tys. zł – stawka 32 proc.

Kwota wolna od podatku ma pozostać na poziomie 30 tys. zł. Według szacunków rządu na zmianach ma skorzystać około 3,5 mln podatników, a maksymalna roczna korzyść dla podatnika ma wynieść 3,6 tys. zł.

Według rządowych wyliczeń udział podatników płacących podatek według stawki 32 proc. ma spaść do 7,2 proc., wobec 14 proc. przewidywanych na 2027 rok przy obecnych zasadach.

Wyższa danina solidarnościowa i CIT dla największych firm

Projekt przewiduje jednocześnie zwiększenie niektórych obciążeń podatkowych. Danina solidarnościowa dla osób osiągających dochody przekraczające 1 mln zł rocznie ma wzrosnąć z 4 do 5 proc. Według danych przywoływanych przez Ministerstwo Finansów w 2024 roku daninę płaciło około 39 tys. osób.

Wyższy ma być również CIT dla największych podatników. Stawka wzrośnie z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające równowartość 50 mln euro oraz dla podatkowych grup kapitałowych. Banki mają być wyłączone z tej zmiany.

Ryczałt: niższy limit dla przedsiębiorców

Zmiany obejmą także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów uprawniający do wyboru tej formy opodatkowania ma zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Jednocześnie projekt przewiduje stawkę 17 proc. dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.

Oznacza to, że w 2027 roku ryczałt będzie mógł wybrać podatnik, którego przychody osiągnięte w 2026 roku nie przekroczyły 250 tys. euro. Z kolei wyższa stawka 17 proc. ma dotyczyć nadwyżki ponad 300 tys. euro osiągniętej w trakcie 2027 roku.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Większość opisanych rozwiązań ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Projekt musi jednak przejść dalszą ścieżkę legislacyjną w Sejmie i Senacie, a następnie zostać podpisany przez prezydenta i opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Pakiet przyjęty przez rząd 29 września obejmuje więc zarówno zmiany korzystne dla części podatników – m.in. podniesienie pierwszego progu PIT, przedłużenie ulgi na robotyzację i zwiększenie ulgi dla krwiodawców – jak i rozwiązania zwiększające obciążenia lub ograniczające dostęp do niektórych preferencji podatkowych.