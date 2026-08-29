Koniec ulgi na internet? Rząd szykuje rewolucję w podatkach

RMF24

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt ustawy, który zakłada likwidację popularnej ulgi na internet. Dokument trafił już do konsultacji publicznych, a zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku. Resort tłumaczy, że ulga, wprowadzona w 2005 roku, spełniła już swoją rolę – dziś dostęp do sieci ma aż 96,2 proc. polskich gospodarstw domowych.

„W obecnych warunkach ulga ta utraciła swoje pierwotne uzasadnienie, a jej dalsze funkcjonowanie nie przyczynia się do realizacji zakładanych celów” – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Resort wskazuje, że obecnie ulga może być wykorzystywana niezgodnie z intencją ustawodawcy i generuje niepotrzebne koszty dla budżetu państwa.

Co z osobami, które korzystają z ulgi?

Projekt przewiduje zachowanie praw nabytych dla podatników, którzy po raz pierwszy skorzystają z ulgi w rozliczeniu za rok poprzedzający wejście w życie nowych przepisów. Oznacza to, że będą mogli korzystać z odliczenia jeszcze przez dwa kolejne lata podatkowe.

Krwiodawcy mają zyskać

To jednak nie koniec zmian. Ministerstwo Finansów proponuje podwojenie ulgi podatkowej dla krwiodawców. Obecnie za każdy litr oddanej krwi można odliczyć 130 zł od podstawy opodatkowania, ale nie więcej niż 6 procent rocznego dochodu. Po zmianach kwota ta wzrośnie aż o 100 procent! Resort podkreśla, że to nie tylko wsparcie finansowe, ale także wyraz uznania dla osób ratujących życie.

Ulga na ekspansję znika, ulga na robotyzację zostaje

W projekcie znalazła się także propozycja likwidacji ulgi na ekspansję, która – według resortu – nie spełniła pokładanych w niej nadziei i nie przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm.

Z kolei dobra wiadomość czeka przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne technologie. Ulga na robotyzację, pozwalająca odliczyć do 50 procent kosztów inwestycji w automatyzację, zostanie przedłużona aż o 10 lat. Ministerstwo zapowiada też doprecyzowanie przepisów – odliczeniu będą podlegać odpisy amortyzacyjne, a nie cena zakupu urządzeń.

Nowe priorytety podatkowe

Zmiany w katalogu ulg mają dostosować system podatkowy do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych i priorytetów państwa. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, ulgi podatkowe są bardziej stabilne niż dotacje i pozwalają na automatyczne wsparcie firm, zwłaszcza w trudnych czasach.

