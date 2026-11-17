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Po formalnym zakończeniu obowiązywania specjalnych przepisów dla uczniów z Ukrainy, dzieci te zostały w pełni włączone w standardowe procedury polskiego prawa oświatowego. Oznacza to koniec wyjątków, ale także utrzymanie kluczowych instrumentów wsparcia. Jak dziś wygląda sytuacja ukraińskich uczniów w polskich szkołach?

Według najnowszych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, na dzień 4 października 2026 r. obowiązek nauki w polskich szkołach spełnia 223 721 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Wśród nich 154 515 to dzieci, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r., uciekając przed wojną. Pozostałe 69 206 osób to uczniowie, którzy mieszkali w Polsce już wcześniej.

W ramach dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego uczestniczy obecnie 14 186 ukraińskich uczniów. Z tej grupy 10 861 to dzieci, które znalazły się w Polsce po wybuchu wojny. W oddziałach przygotowawczych uczy się natomiast 640 uczniów z Ukrainy, w tym 494 przybyłych po 2022 roku.

Koniec specustawy. Co się zmieniło?

1 września 2026 r. zakończyło się obowiązywanie tzw. specustawy ukraińskiej oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Od tego momentu wszyscy uczniowie z Ukrainy podlegają tym samym zasadom, co inne dzieci przybywające z zagranicy do polskiego systemu oświaty.

Dzieci z Ukrainy podlegają takim samym zasadom jak każde inne dziecko przybywające z zagranicy do polskiego systemu oświaty. Dotyczy to zarówno Polaków powracających z zagranicy, jak i wszystkich innych obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski i dołączają do naszego systemu oświaty - wyjaśniła Magda Witan, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN.

Wsparcie nadal dostępne

Choć specjalne przepisy wygasły, kluczowe instrumenty wsparcia dla uczniów z Ukrainy zostały zachowane. Dzieci mogą korzystać z bezpłatnej, dodatkowej nauki języka polskiego – przysługuje im minimum dwie godziny tygodniowo przez okres do 24 miesięcy. Oprócz tego mają prawo do zajęć wyrównawczych (do 12 miesięcy), wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz pomocy asystenta międzykulturowego.

MEN podkreśla, że w roku szkolnym 2025/2026 organy prowadzące zatrudniały 1 245 asystentów międzykulturowych, których zadaniem jest wspieranie procesu integracji, pomoc w komunikacji na linii szkoła-dom oraz rozwiązywanie problemów adaptacyjnych.

Integracja czy asymilacja? Kontrowersje wokół języka i tożsamości

W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych pojawiły się głosy zaniepokojenia. Grzegorz Kuprianowicz, działacz mniejszości ukraińskiej w Polsce, zwrócił uwagę na przypadki, w których uczniom zwracano uwagę za używanie języka ukraińskiego na terenie szkoły.

Dochodziły do nas sygnały, że zwracano w szkole uwagę, iż nie powinny na terenie placówki rozmawiać po ukraińsku – powiedział Kuprianowicz. Jak dodał, takie zachowania „wprost godzą w możliwości zachowania własnej tożsamości i są sygnałem, że zachowanie ucznia jest czymś nagannym, nietolerowanym”.

MEN zapewnia, że wszystkie przepisy prawne mają na celu integrację, a nie asymilację.

Wszystkie przepisy prawne dążą do integracji, żeby uczniowie jak najszybciej posiedli umiejętność posługiwania się językiem polskim, żeby w pełni mogli korzystać z polskiego systemu edukacji – podkreśliła Magda Witan.

Nauka języka ojczystego i kultury możliwa, ale na innych zasadach

Zgodnie z prawem oświatowym, placówki dyplomatyczne, konsularne lub stowarzyszenia kulturalno-oświatowe mogą organizować naukę języka i kultury kraju pochodzenia dla uczniów niebędących polskimi obywatelami. W takim przypadku szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

MEN informuje, że do tej pory nie wpłynęły żadne pisemne sygnały o braku nauczycieli języka polskiego dla obcokrajowców. Dodatkowo, rządowy program „Przyjazna Szkoła” uwrażliwia na kwestie kulturowe i tożsamościowe oraz wyjaśnia różnice między integracją a asymilacją.