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Koniec bezkarności za seksualne dipfejki? Projekt ma trafić do Sejmu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (23:00)

W ciągu maksymalnie kilkunastu dni do Sejmu ma trafić projekt zmian w Kodeksie karnym, który umożliwi karanie za przerabianie i publikowanie wygenerowanych przez sztuczną inteligencję zdjęć o charakterze seksualnym, tzw. dipfejków. W środę zapowiedziała to przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży Monika Rosa.

Koniec bezkarności za seksualne dipfejki? Projekt ma trafić do Sejmu
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Podczas środowego posiedzenia komisji zwracano uwagę, że polskie przepisy nie regulują obecnie w sposób wystarczający problemu dipfejków, czyli fałszywych treści tworzonych przy użyciu AI. Urząd Ochrony Danych Osobowych od dawna apeluje o działania także na poziomie europejskim – szczególnie wobec treści rozpowszechnianych w mediach społecznościowych.

Dyskusja dotyczyła również ochrony dzieci w internecie i odpowiedzialności największych platform cyfrowych. Europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśliła, że pojedynek między walczącymi o uwagę dzieci platformami cyfrowymi a samymi dziećmi nie jest wyrównany. Nie możemy wymagać od 13-latka większej samokontroli, niż będziemy tego wymagali od globalnej korporacji – wskazała.

Czekamy też na rozwiązania unijne

W czwartek Komisja Europejska ma przedstawić projekt dotyczący ochrony dzieci w internecie EU Kids Act

Według zapowiedzi dzieci poniżej 13. roku życia miałyby nie mieć dostępu do mediów społecznościowych. 

Użytkownicy w wieku 13-14 lat korzystaliby z kont zakładanych i nadzorowanych przez rodziców i z ograniczonymi funkcjami i limitami czasowymi. W przypadku użytkowników w wieku 15-18 lat platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług.

W Polsce nadal trwa też spór o wdrożenie unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Weto prezydenta sprawiło, że Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało kolejne propozycje zmian w przepisach.


Źródło: RMF24/PAP
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