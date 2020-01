29 stycznia 2020 r. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się drugi Kongres Rozwoju Kolei - Przyszłość i Perspektywy. Kongres będzie okazją do szerokiej merytorycznej debaty o przyszłości i perspektywach polskiej kolei. Wiodącym zagadnieniem tegorocznej edycji Kongresu będą inwestycje a tym samym przedstawienie, jak dzięki inwestycjom zmienia się i rozwija polska kolej, zyskując coraz mocniejszą pozycję transportową na rynku międzynarodowym.

/

Wśród organizatorów, podobnie jak przy pierwszej edycji jest Spółka PKP CARGO S.A., która ma ambitne plany rozwojowe zwłaszcza w obszarze przewozów intermodalnych, chcąc być nie tylko przewoźnikiem ale także operatorem logistycznym.

/

Dla PKP Cargo najbliższe inwestycje do 2022 roku będą się koncentrować na zakupie i modernizacji taboru. Spółka realizuje największe w historii zakupy taboru intermodalnego: wagonów platform do przewozów kontenerowych i lokomotywy wielosystemowych. Zakupi m.in. 1156 nowych platform i 5 lokomotyw wielosystemowych z unijnym dofinansowaniem. Wartość tych inwestycji to ponad 551 mln zł, w tym prawie 276 mln zł stanowi unijna dotacja.



/

W 2019 r, podpisano w tej sprawie dwie umowy: z Tatravagónka ze Słowacji oraz z konsorcjum Wagony Świdnica i ASTRA RAIL (Rumunia). Do 2022 roku będzie realizowany także kontrakt na zakup 31 lokomotyw elektrycznych od Newagu - wartość kontraktu, który jest finansowany w całości ze środków własnych spółki, to 518,9 mln zł.

/

Ważne inwestycje będą też prowadzone na terenie Małaszewicz, gdzie PKP Cargo ma centrum logistyczne z infrastrukturą torową. Chodzi o zwiększenie przepustowości Małaszewicz w związku z perspektywami wzrostu w kolejnych latach przewozów kolejowych na trasie Chiny-UE-Chiny.

/