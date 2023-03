Najwięksi uczestnicy procesu transformacji na elektromobilność w Polsce, spotkali się w Poznaniu na kongresie MOVE 2023 - International Mobility Congress na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Producenci podkreślali, że do osiągnięcia sukcesu zeroemisyjności niezbędna jest tania i czysta energia oraz dostęp do energii odnawialnej. W rozmowach ze stroną rządową mówiono także o konieczności wprowadzenia programów wsparcia i specjalnych rozwiązań, po to, aby zachować konkurencyjność sektora przemysłu motoryzacyjnego.

Kongres MOVE, w tym roku mocno wychodził poza zagadnienia związane z motoryzacją. Panele dyskusyjne poświęcone były kluczowym wyzwaniom dla polskiej gospodarki w kontekście globalnej walki ze zmianami klimatu.

Na targach poznańskich zawsze dyskutuje się o przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki i to chyba najlepiej oddaje ducha dzisiejszego wydarzenia, bo elektromobilność to rewolucja w wielu wymiarach - mówił Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP.

Jesteśmy świadkami ogromnej zmiany, jeśli chodzi o techniki napędów, które z kolei spowodowały całkowitą zmianę konstrukcji samochodu. Dla naszej produkcji jest to ogromne wyzwanie, ponieważ do tej pory produkty, które są wytwarzane w Polsce, są przeznaczone w całości dla platform, dedykowanych samochodom spalinowym. Teraz najważniejszą rzeczą dla nas jest to, by platformy, które służą produkcji samochodów elektrycznych lub ich komponentów zaczęły być robione także u nas w kraju. Walczymy o to, ponieważ są to dla nas miejsca pracy oraz wysokodochodowe inwestycje, które będą wspierały także innowacyjność - mówiła Ilona Antoniszyn, Head of Political Affairs Volkswagen Group Polska

Polska jest jednym z najważniejszych krajów w Europie, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów, części i podzespołów. Szacujemy jednak, że dziś połowa produkcji jest dedykowana klasycznej motoryzacji, dlatego tak ważne jest, żebyśmy skorzystali z szansy, jaką jest transformacja na elektromobilność i przestawili produkcję całego sektora tak, by zeroemisyjne pojazdy, oraz ich części i komponenty, były produkowane przez zeroemisyjne fabryki i zakłady - podkreślał Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Strona rządowa zapowiada współpracę

Minister Ireneusz Zyska mówił, że przemysł motoryzacyjny to 8 proc. polskiego PKB i ponad 21 eksportu polskiego przemysłu. Nie chcemy, aby firmy które dzisiaj produkują w Polsce silniki, przekładnie hybrydowe, skrzynie biegów, samochody osobowe , dostawcze i autobusy elektrycze znalazły inne miejsce na mapie świata - zapewniał minister Zyska.

Zapowiedział też rozwiązania legislacyjne, które będą stymulować i dawać preferencje w zakresie inwestycji dla odnawialnych źródeł energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje też nową zaktualizowaną politykę energetyczną Polski do roku 2040. Chcemy, aby w roku 2030 moc zainstalowana w źródłach odnawialnych w Polsce przekroczyła 50 gigawatów. Chcemy również dążyć do zużycia energii brutto przekraczając 50% w ramach wolumenu całego miksu energetycznego i ta energia ma pochodzić z źródeł odnawialnych.

Najwięksi gracze na rynku elektromobilności są dziś w Polsce. Chcemy podtrzymywać tę passę - mówił wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, wskazując na programy pomocy publicznej. Przyznajemy granty dla tych wszystkich firm, które ubiegają się o te inwestycje - mówił.

Polska jest trzecim krajem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę osób pracujących w sektorze motoryzacyjnym. W samych fabrykach w Polsce pracuje ponad 220 000 osób, a w całym sektorze to jest ponad milion osób. Wyprzedzają nas tylko Niemcy i Francja - podkreślała podczas kongresu Jadwiga Emilewicz, poseł na Sejm RP. Polska na pewno nie chce utracić bycia pozycji lidera w zakresie rynku motoryzacyjnego. Jesteśmy na to gotowi zarówno politycznie, ale także wykonawczo. Stąd obecność w Poznaniu zarówno przedstawicieli polskich sieci elektroenergetycznych jak i największych wytwórców prądu, którzy starają się odpowiedzieć na wyzwanie: czy będziemy i kiedy będziemy w stanie dostarczyć do tych fabryk, które dziś już są w Polsce oraz tych które są w planach, czysty i tani prąd - dodała Emilewicz.

Wyzwania infrastrukturalne i energetyczne

Należy podkreślić, że przyszłość indywidualnej mobilności należy do pojazdów elektrycznych. W Polsce aktualnie producenci oferują już ponad 100 różnych modeli samochodów w pełni elektrycznych. W tym roku do tej puli zostanie dodanych kolejnych kilkanaście - mówił podczas kongresu Sven Stein, Członek Zarządu (CFO) w Volkswagen Group Polska. Podczas targów Motor Show w Poznaniu spółka po raz pierwszy zaprezentuje drugą generację modelu ID.3 .

W 2030 marka Volkswagen planuje osiągnąć aż 80 proc. Udział samochodów elektrycznych w dostawach do klientów w Europie. W 2033 Volkswagen zamierza zaprzestać już całkowicie sprzedaży aut z silnikami spalinowymi w Europie - mówił Stein. Dodał, że Polska mierzy się obecnie z dwoma wyzwaniami - pierwszym natury infrastrukturalnej, a drugim obecnego miksu energetycznego.

Podczas kongresu padła deklaracja, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne doskonale rozumieją że system elektroenergetyczny i sieć elektroenergetyczna będzie krwiobiegiem transformacji elektroenergetycznej zarówno w obszarze ładowania pojazdów elektrycznych, jak i energii potrzebnej do ich budowy, bądź budowy ich komponentów. -

Jesteśmy przygotowani do tego, żeby w 2030 roku móc przesyłać około 100 terawatogodziny zielonej energii elektrycznej i to niezależnie od tego, jaka będzie nowa polityka energetyczna. Mamy już wykonalne plany i czekamy na to, aż będziemy mogli je realizować - mówił Maciej Przybylski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu w PSE.

Do 2030 roku chcemy zainwestować 70 mld złotych w rozwój zielonej energii - mówił Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen. Zapewnił, że PKN Orlen do roku 2030 zamierza wybudować 9 tys. megawatów w źródłach odnawialnych, i niskoemisyjnych.

Chcemy się skupiać na inwestycjach wielkoskalowych. Myślimy o największych źródłach odnawialnych, najbardziej efektywnych czyli morskiej energetyce wiatrowej. W tej chwili jesteśmy w trakcie budowy farmy Baltic Power, którą planujemy oddać w roku 2026 o mocy prawie 1200 MW. Planujemy następne farmy wiatrowe do roku 2030. Chcemy również inwestować w jądrowe źródła niskoemisyjne. Do 2030 jesteśmy w stanie wybudować pierwszy w Polsce modułowy reaktor o mocy 300 MW. Chcemy także inwestować w wodór - w roku 2030 produkcja wodoru powinna wynosić 130 ton rocznie. A w przyszłości myślimy o paliwach syntetycznych - mówił Dybowski.

Logistyka i transport na prąd

Rewolucja dotyczy także transportu ciężkiego i logistyki - mówili goście kongresu. Przejście do zeroemisyjności jest postanowione. Najistotniejsze jest to żeby, zachować mobilność społeczeństwa na dotychczasowym poziomie, ale jednocześnie z szacunkiem dla planety. Dotyczy to nie tylko samochodów osobowych, ale też dostawczych i ciężarowych - mówił Jakub Faryś.

Uważam, że Polska ma bardzo ważną rolę w tej zmianie. 33 proc. transportu w Europie pochodzi z Polski. Potrzebujemy infrastruktury ładowania, potrzebujemy również dostępu do energii oraz odpowiednio niskich cen, aby usatysfakcjonować konsumentów - mówi Claus Wallenstein, prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska.

Elektryfikacja flot niesie pewne wyzwania. Klienci flotowi, którzy przechodzą transformację oczekują, nie tylko dostarczenia zewnętrznego źródła finansowania, ale także doradztwa i pomocy w uzyskiwania dotacji - mówił Maciej Zwiewka, Dyrektor Sprzedaży Flotowej, Volkswagen Financial Services.

Bezemisyjna motoryzacja jest przyszłością. Również przyszłością dla logistyki - mówiła Agnieszka Olenderek, CFO, Członkini Zarządu ds. Finansów, Zakupów i IT, Volkswagen Poznań. Flota samochodów Volkswagen Poznań obsługująca codzienne dostawy podzespołów do fabryki w Poznaniu, wzbogaciła się właśnie o pierwsze elektryczne rozwiązanie transportowe Scania 25P. Samochód wykonywać będzie na co dzień wahadłowe kursy na ośmiokilometrowej trasie łączącej park dostawców w Swarzędzu z zakładem produkcyjnym w Poznaniu - Antoninku.

Wdrożenie do użytku w naszym przedsiębiorstwie pierwszego elektrycznego samochodu ciężarowego jest naszym krokiem w tę właśnie przyszłość. W ten sposób nie tylko realizujemy cele zrównoważonego rozwoju i wpisujemy się w prośrodowiskową strategię Grupy Volkswagen goTOzero. Zielony transport, to bowiem także mniej emisji i mniej hałasu emitowanych dla otoczenia - mówiła Olenderek.

W 2030 roku 50 proc. naszej globalnej produkcji będzie to produkcja samochodów ciężarowych elektrycznych . To oznacza, że więcej niż 60 proc. samochodów sprzedawanych w Europie w 2030 roku będzie elektrycznych - zapowiadał Wojciech Rowiński, Dyrektor Generalny, Scania Polska S.A.

Zapewniał, że spółka jest gotowa pod względem produkcji i opracowania nowych konstrukcji. Wskazał jednak, że nie jest to tylko kwestia podaży ale również popytu. Wspieramy wszystkie działania, które pomagają te nowoczesne rozwiązania transportowe kupować. Zielona tania energia i infrastruktura ładowania są kluczowymi elementami - podkreślał.

Program kongresu MOVE został przygotowany we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu - motoryzacyjnego, energetycznego i paliwowego.

Kongres odbył się w pierwszym dniu targów Poznań Motor Show, czyli najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego w tej części Europy, które od wielu lat dostarcza niezapomnianych emocji dziesiątkom tysięcy zwiedzających. Targi to 6 stref tematycznych - samochodowa, motocyklowa, super-cars, e-mobility, caravaningowa oraz detailing. Nie brakuje również akcentów związanych z retro-motoryzacja oraz konkursów i projektów edukacyjnych, adresowanych do młodych adeptów mechaniki. Wyjątkową ekspozycję, zlokalizowaną w 9 pawilonach stworzy łącznie ponad 100 marek i wystawców, wśród których znajdą się przedstawiciele wiodących i najbardziej rozpoznawalnych marek motoryzacyjnych. Bogatą ekspozycję uzupełnią liczne wydarzenia towarzyszące - pokazy motocyklowego stuntu i driftu, prelekcje, konkursy i spotkania z gwiazdami.

Dodatkowe informacje: www.kongresmove.pl

