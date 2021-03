Władze Warszawy ostro krytykują decyzję ministra zdrowia o wprowadzeniu komisarza do stołecznego szpitala Solec. Decyzja ma związek z problemami z uruchomieniem tymczasowego Szpitala Południowego i konfliktem władz stolicy z wojewodą mazowieckim. "Adam Niedzielski ponosi pełną odpowiedzialnośc za konsekwencje decyzji" - ostrzega wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Stołeczny Ratusz twierdzi, że po pierwsze wojewoda doskonale wiedział, jakie są trudności z pozykaniem kadry medycznej, by przyjąć wiecej chorych i sam na mocy umowy z miastem był zobowiązany do pozyskiwania personelu.

Skierował okulistę i niepełnosprawne lekarki - mówi wiceprezydent Renata Kaznowska. Na pokładzie z nami zostały 22 osoby, skierowane od pana wojewody - na prawie 600 potrzebnych do tego szpitala - dodaje.

Podkreśla też, że minister wprowadza do szpitala komisarza politycznego - osobę która kierowała placówką na Solcu i zostawiła w szpitalu chaos. Do tego sabotowała - jej zdaniem - otwarcie szpitala tymczasowego..

Na oficjalnych naradach informowała mnie, że nowy szpital moze przyjąć maksymalnie 25 osób. Myśmy po odejściu pani Więckowskiej znaleźli e-maile z danymi kontaktowymi do kandydatów do pracy - mówi Kaznowska.



Według Kaznowskiej pełnomocnik pojawia się, gdy miasto po własnej rekrutacji kończy podpisywanie umów z 50 medykami. To i tak nie wystarczy, by przyjać 300 chorych. Czekam aż minister uruchomi wszystkie łóżka w 5 dni - mówi Kaznowska.

Co na to wojewoda mazowiecki? Wkrótce więcej na ten temat