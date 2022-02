O 12:30 ma się rozpocząć konferencja ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jak już informowaliśmy, najprawdopodobniej ogłoszona zostanie decyzja o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Naukę zdalną wprowadzono 27 stycznia dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Pierwotnie zdalne nauczanie miało potrwać do 27 lutego, czyli do końca ferii.

Szef resortu edukacji jest jednak zwolennikiem szybszego powrotu nauczania w trybie stacjonarnym. W tej sprawie ma poparcie rządu.

Dwutygodniowe ferie kończą w tym tygodniu uczniowie czterech województw, w tym mazowieckiego, gdzie liczba nowych zakażeń koronawirusem utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Przerwę 14 lutego jako ostatni rozpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Krótsza izolacja?

Adam Niedzielski w trakcie konferencji może też ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich zakażonych w Polsce. O takich zamiarach mówił rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Skrócenie izolacji wiąże się według rzecznika z "krótszym okresem objawowym i krótszym okresem, kiedy aktywnie zakażamy i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach".

Widzimy przy tej zakaźności wirusa, jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę naszego kraju. Te decyzje jeszcze dziś, góra do jutra powinny zapaść. (Odbędzie się) Sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia i w środę chcemy państwu to zakomunikować - zaznaczył Andrusiewicz.