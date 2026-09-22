Konfederacja Brauna idzie jak burza? Nowy sondaż wyborczy przynosi niespodziankę

RMF24

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mocno zyskuje w najnowszym sondażu wyborczym dla Wirtualnej Polski. W ciągu dwóch tygodni poparcie dla ugrupowania wzrosło o 4,1 pkt proc., dzięki czemu partia zbliżyła się do Konfederacji. Jednocześnie PiS i Konfederacja tracą, a KO umacnia się na prowadzeniu.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska – ugrupowanie Donalda Tuska w najnowszym sondażu uzyskało 31,5 proc. poparcia, o 1,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,2 proc. To o 2 pkt proc. mniej niż poprzednio. Trzecia jest Konfederacja, na którą chce głosować 12,9 proc. badanych – o 2,2 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej.

Największy wzrost odnotowała Konfederacja Korony Polskiej. Poparcie dla ugrupowania Grzegorza Brauna wzrosło o 4,1 pkt proc., do 10,9 proc. Oznacza to, że dystans między KKP a Konfederacją zmniejszył się do 2 pkt proc.

Wzrost poparcia odnotowała również Lewica – w badaniu uzyskała 8,8 proc., czyli o 2,2 pkt proc. więcej niż poprzednio. Z kolei Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał 5,3 proc. poparcia – o 0,7 pkt proc. mniej.

Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego. PSL uzyskało 3,8 proc., Partia Razem – 3,2 proc., a Polska 2050 – 0,5 proc.

Jak wyglądałby rozkład sił w Sejmie?

Autorzy opracowania przeliczyli wyniki sondażu na mandaty. Według wyliczenia KO miałaby 192 mandaty, PiS – 95, Konfederacja – 66, Konfederacja Korony Polskiej – 53, Lewica – 39, a Rozwój Plus – 15.

Ugrupowanie Poparcie Mandaty KO 31,5 proc. 192 PiS 17,2 proc. 95 Konfederacja 12,9 proc. 66 Konfederacja Korony Polskiej 10,9 proc. 53 Lewica 8,8 proc. 39 Rozwój Plus 5,3 proc. 15

Na jakie potencjalne koalicje moglibyśmy liczyć? Z wyliczeń wynika, że KO i Lewica dysponowałyby łącznie 231 mandatami, czyli większością minimalną. Gdyby dwóch posłów w takim układzie zagłosowało inaczej niż klub, rząd przegrałby głosowanie. Do odrzucenia weta prezydenta brakowałoby 45 głosów.

KO i Konfederacja miałyby razem 258 mandatów. Taki wariant należy jednak traktować wyłącznie jako arytmetyczne zestawienie wyników sondażu – partie różnią się w wielu kwestiach programowych.

Z kolei PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus miałyby łącznie 229 mandatów. Oznaczałoby to brak dwóch mandatów do samodzielnej większości.

Z kolei PiS i Konfederacja dysponowałyby wspólnie 161 mandatami. Po doliczeniu KKP byłoby ich 214, a po uwzględnieniu także Rozwoju Plus - 229.

Co mówi nam sondaż?

Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednim badaniem jest jednoczesny wzrost KO, Lewicy i Konfederacji Korony Polskiej oraz spadek poparcia dla PiS i Konfederacji. Szczególnie istotna jest zmiana wyniku ugrupowania Grzegorza Brauna. W ciągu dwóch tygodni jego deklarowane poparcie wzrosło o 4,1 pkt proc. i zbliżyło partię do Konfederacji.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 18–20 września 2026 r. metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.