Konfederacja Brauna idzie jak burza? Nowy sondaż wyborczy przynosi niespodziankę

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska – ugrupowanie Donalda Tuska w najnowszym sondażu uzyskało 31,5 proc. poparcia, o 1,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.
Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,2 proc. To o 2 pkt proc. mniej niż poprzednio. Trzecia jest Konfederacja, na którą chce głosować 12,9 proc. badanych – o 2,2 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej.
Największy wzrost odnotowała Konfederacja Korony Polskiej. Poparcie dla ugrupowania Grzegorza Brauna wzrosło o 4,1 pkt proc., do 10,9 proc. Oznacza to, że dystans między KKP a Konfederacją zmniejszył się do 2 pkt proc.
Wzrost poparcia odnotowała również Lewica – w badaniu uzyskała 8,8 proc., czyli o 2,2 pkt proc. więcej niż poprzednio. Z kolei Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał 5,3 proc. poparcia – o 0,7 pkt proc. mniej.
Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego. PSL uzyskało 3,8 proc., Partia Razem – 3,2 proc., a Polska 2050 – 0,5 proc.
Jak wyglądałby rozkład sił w Sejmie?
Autorzy opracowania przeliczyli wyniki sondażu na mandaty. Według wyliczenia KO miałaby 192 mandaty, PiS – 95, Konfederacja – 66, Konfederacja Korony Polskiej – 53, Lewica – 39, a Rozwój Plus – 15.
|Ugrupowanie
|Poparcie
|Mandaty
|KO
|31,5 proc.
|192
|PiS
|17,2 proc.
|95
|Konfederacja
|12,9 proc.
|66
|Konfederacja Korony Polskiej
|10,9 proc.
|53
|Lewica
|8,8 proc.
|39
|Rozwój Plus
|5,3 proc.
|15
Na jakie potencjalne koalicje moglibyśmy liczyć? Z wyliczeń wynika, że KO i Lewica dysponowałyby łącznie 231 mandatami, czyli większością minimalną. Gdyby dwóch posłów w takim układzie zagłosowało inaczej niż klub, rząd przegrałby głosowanie. Do odrzucenia weta prezydenta brakowałoby 45 głosów.
KO i Konfederacja miałyby razem 258 mandatów. Taki wariant należy jednak traktować wyłącznie jako arytmetyczne zestawienie wyników sondażu – partie różnią się w wielu kwestiach programowych.
Z kolei PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus miałyby łącznie 229 mandatów. Oznaczałoby to brak dwóch mandatów do samodzielnej większości.
Z kolei PiS i Konfederacja dysponowałyby wspólnie 161 mandatami. Po doliczeniu KKP byłoby ich 214, a po uwzględnieniu także Rozwoju Plus - 229.
Co mówi nam sondaż?
Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednim badaniem jest jednoczesny wzrost KO, Lewicy i Konfederacji Korony Polskiej oraz spadek poparcia dla PiS i Konfederacji. Szczególnie istotna jest zmiana wyniku ugrupowania Grzegorza Brauna. W ciągu dwóch tygodni jego deklarowane poparcie wzrosło o 4,1 pkt proc. i zbliżyło partię do Konfederacji.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 18–20 września 2026 r. metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.