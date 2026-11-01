Komunikat szefa policji ws. służb pod TK. „Nie ma mojej zgody”

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„Działania pod Trybunałem Konstytucyjnym odbyły się zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i etycznymi” - tak odpowiedział na list przewodniczącego Związku Zawodowego „Policyjna Solidarność” Komendant Główny Policji, gen. Marek Boroń. Związek zawodowy zwrócił uwagę w liście na poważne wątpliwości prawne dotyczące działań policji przed Trybunałem Konstytucyjnym. „Nie ma mojej zgody na burzenie w naszym kraju poczucia bezpieczeństwa” - zapewnił gen. Marek Boroń.

Podkreślił, że każdy, kto obserwował przebieg wydarzeń dotyczących TK w piątek i sobotę nie powinien mieć wątpliwości, że obecność policjantów była konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko osobom znajdującym się wewnątrz Trybunału, ale także tysiącom zgromadzonych przed budynkiem.

„Wszyscy mamy świadomość, że nieprzewidywalny scenariusz takich wydarzeń może przynieść zagrożenie będące efektem nie tylko nagromadzonych, często skrajnych emocji tłumu, ale także zagrożenia płynące z zewnątrz” - zaznaczył gen. Boroń.

Komendant zapewnił, że wszystkie działania policji pod TK „były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa”. „Naszą rolą nie jest ocena funkcjonowania Trybunału, ale realizacja zadań zawartych w ustawie o Policji. Już pierwszy jej artykuł wskazuje, że Policja służy społeczeństwu i została powołana do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także dbania o zapewnienie porządku publicznego. I właśnie te przesłanki kierowały działaniami pod Trybunałem Konstytucyjnym” - wyjaśnił.

Jako Komendant Główny Policji zawsze stoję na straży prawa i transparentności proceduralnej. Nigdy nie pozwoliłem i nie pozwolę, aby ktokolwiek z Was - wykonując swoje obowiązki został narażony na niezgodną z prawem odpowiedzialność - zwrócił się do policjantów Boroń.

Odpowiedź Komendanta Głównego Policji (Policja Polska/X) / materiały udostępnione

Odpowiedź Komendanta Głównego Policji (Policja Polska/X)