Współczesny przemysł, stawia przed inżynierami zupełnie nowe wyzwania. Umiejętności bazujące na mocnych fundamentach wiedzy technicznej, nie są już jedynym kryterium kompetencji kadry inżynierskiej. Od pewnego czasu wskazuje się na konieczność zmian w kształceniu inżynierów, konieczność kształtowania tzw. umiejętności miękkich oraz zapewnianiu efektywnej komunikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa.

Z drugiej strony, jak wykazują badania przeprowadzone przez firmę Simens, ponad 70% ankietowanych inżynierów deklaruje, że oczekuje się od nich zgłaszania pomysłów dotyczących modernizacji technologii produkcji, wykorzystywania rozwiązań cyfrowych lub przedstawiania propozycji innowacji produktowych. Oznacza to, że od inżynierów oczekuje się również innowacyjności w rozwiązywaniu problemów technicznych i wdrażania zmian mających na celu poprawę konkurencyjności firmy. Nowoczesny inżynier powinien ponadto umieć przetworzyć i przeanalizować dużą ilość danych pochodzących z wielu źródeł, ocenić ich wiarygodność i wyciągnąć trafne wnioski.

W odpowiedzi na wyzwania współczesnego przemysłu oraz wymagania europejskiego a także i lokalnego rynku pracy Politechnika Częstochowska poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE, który wspomaga rozwój Kompetencji Inżyniera 4.0 w zakresie energetyki i obszarów pokrewnych.

Edukacja techniczna i szkolenie umiejętności miękkich = Inżynier 4.0

Umiejętności techniczne w świetle dokonujących się przemian nie są już jedynym kryterium efektywnej pracy kadry inżynierskiej, przed którą pojawia się potrzeba podejmowanie nowych wyzwań. Dotyczy to w szczególności konieczności nabywania kompetencji zarówno w obszarach technicznych, jak i psychospołecznych. Inżynier Przemysłu 4.0 nie powinien już koncentrować się tylko na swojej wąskiej specjalizacji, gdyż od inżynierów wymaga się umiejętności interdyscyplinarnych. Połączenie wiedzy technicznej i umiejętności "miękkich" daje komplementarną wiedzę na temat tego, jak skutecznie działać w zmieniającej się rzeczywistości. Przykładowo, wersje oferowanych produktów zmieniają się średnio raz w roku, za czym idą istotne udogodnienia, lub zmiany funkcjonalne produktów.

/ Materiały prasowe

Szczególnie ważnym obszarem aktywności inżynierskiej jest Europejska Transofrmacja Energetyczna, która jest nieunikniona i w zasadzie staje się już faktem. Również Polska będzie się wpisywała w wizję zeroemisyjnej zielonej Europy do 2050 roku, opisanej w dokumencie Komisji Europejskiej pt. Zielony Ład dla Europy. Wiele kierunków nauczania, które kształacą studentów w zakresie energetyki i obszarów pokrewnych, ograniczają się najczęściej do systemów wytwarzania energii, rozdzialając je na energetykę konwencjonalną i odnawialną. MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE to kompleksowa propozycja kształcenia, celem której jest edukacja studentów, zarówno na poziomie wytwarzania ale także przesyłu oraz konwersji energii u obiorców finalnych za co będą odpowiadać nowoczesne i innowacjne technologie energetyczne.

Jakie kompetencje będzie posiadał inżynier po ukończeniu kierunku MSE?

Absolwenci tego kierunku jak podkreślił prof. Witold Elsner Kierownik Katedry Maszyn Cieplnych, który był inicjatorem jego utworzenia, uzyskają wiedzę i umiejętności, które umożliwią im zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu związanych z energetyką oraz przygotują ich do kształcenia na II i III stopniu studiów. W trakcie studiów stworzona zostanie możliwość realizacji ciekawych projektów zespołowych, będzie położony nacisk na rozwój umiejętności docierania do do nowych informacji. Studenci uzyskają fundamenty wiedzy technicznej z zakresu: mechaniki i wytrzymałości materiałów, termodynamiki i mechanika płynów, automatyki i systemów sterowania, nowoczesynych materiałów, projektowania i konstruowania maszyn (CAD/CAM), przełomowych technologii energetycznych, złożonych systemów przetwarzania i analizy danych.

Szerokie perspektywy zawodowe to efekt nie tylko przemyślanego programu studiów, ale również odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego oraz kontaktów z przedstawicielami przemysłu, którzy są liczne reprezentowani w Radzie Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Wsparciem dla studentów studiujących na tym kierunku będzie dodatkowo kontakt z zagranicznymi absolwentami Wydziału, pracującymi w dużych ośrodkach naukowych i przedsiębiorstwach zagranicznych. Kontakt z zagranicznymi absolwentami jest możliwy, dzięki wsparciu finansowemu, jakie uzyskała Uczelnia w zeszłym roku w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, International Alumni. Program ten zakłada min. włączenie absolwentów w proces dydaktyczny, poprzez wykłady popularyzujące wiedzę oraz prezentacja ścieżek karier zawodowych, co pozwoli na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

/ Materiały prasowe

Wideo youtube

Studia na kierunku MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE, jak zapewniają ich pomysłodawcy, będą kształcić specjalistów z zakresu najnowszych technologii, umożliwiając zdobycie szeroko rozumianej wiedzy technicznej, technologicznej oraz innowacyjnej ukierunkowanej na projektowanie i optymalizację maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i narzędzi komputerowych. Energetyka jest krwiobiegiem współczesnej gospodarki a dla wytwarzania energii niezbędne są dziś innowacyjne, wysokosprawne maszyny i urządzenia. Globalna transformacja energetyczna stawia nowe wyzwania przed biurami projektowymi, które muszą dostosowywać swoją działalność do potrzeb czystej, bezemisyjnej energetyki. W związku z tym nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się projektowaniem i produkcją systemów i maszyn z branży nowoczesnej energetyki, co potwierdzają wyniki ankiet prowadzonych przez organizacje pracodawców dotyczących zawodów przyszłości.

Kto wspiera inicjatywę kształcenia Inżyniera 4.0 w ramach kierunku MSE?

O tym, że uzyskane na Politechnice Częstochowskiej, wiedza i kompetencje pozwalają rozwijać nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe kariery zawodowe - zdaniem Prof. Elsnera - świadczy zatrudnienie naszych Absolwentów w takich rozpoznawalnych przedsiębiorstwach, jak Shell, Rolls-Royce Deutschland, Siemens, General Electric, Doosan Ratingen, AMEC Foster Wheeler, Air Liquide, Mercedes Benz, Volkswagen, PSA - Peugeot Société Anonyme, Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A., czy Grupa ZF. Wsparcie dla dla tej inicjatywy, w trakcie jednego ze spotkań na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej wyraził min. Paweł Wronka, dyrektor działu modelowania i symulacji niemieckiego koncernu ZF, dawniej TRW.



prof. Małgorzata Klimek – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Paweł Wronka – dyrektor działu modelowania i symulacji ZF, prof. Witold Elsner – Kierownik Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej /Materiały prasowe