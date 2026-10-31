Komisja Europejska zabrała głos ws. TK. Jasny komunikat dla polskich władz

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„Do polskich władz należy zapewnienie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł funkcjonować zgodnie z polską konstytucją oraz z poszanowaniem odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” - poinformowała w sobotę wieczorem rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey.

Zapewniła, że Komisja uważnie śledzi ostatnie wydarzenia dotyczące TK. Powołanie ośmiu nowych członków Trybunału Konstytucyjnego mieści się w konstytucyjnych kompetencjach Sejmu, co potwierdziła Komisja Wenecka w swojej opinii z 13 października 2026 r. - poinformowała PAP rzeczniczka Bogey.

W przekazanym oświadczeniu dodała: 5 maja 2026 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środki tymczasowe, zobowiązujące właściwe polskie organy do powstrzymania się od utrudniania sędziom – powołanym przez Sejm w marcu 2026 r. – objęcia urzędu oraz wykonywania obowiązków sędziowskich.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

„Starał się mnie staranować”. Nocne zamieszanie przed TK z udziałem prezydenta Burzliwa noc w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i pojawił się w siedzibie TK, gdzie – według relacji sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej – próbował staranować ją i innych sędziów TK wybranych przez Sejm. Jej…

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego.

W sobotnim orędziu premier Donald Tusk ocenił, że „atak na Trybunał i jego sędziów jest kolejną odsłoną procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS” i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.

Nikt nie miał wątpliwości, że Trybunał w kształcie, jaki narzucił PiS, nie jest prawdziwym sądem – mówił. Zaznaczył, że tak oceniały to instytucje międzynarodowe, polskie autorytety prawnicze i opinia publiczna.

Tusk podkreślił, że wszystkim siłom politycznym i obu prezydentom proponowano uchwały i ustawy, które umożliwiłyby wspólną odbudowę praworządności, ale „wszystko na nic, wszystko zablokowane przez prezydenta i PiS”.

Korwin-Piotrowska: Święczkowski i Sochański bez prawa wstępu do TK

W sobotę wieczorem Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański nie są uprawnieni do wstępu do budynku TK, a pozostali sędziowie muszą wcześniej uzgodnić termin i warunki wejścia.

Zaznaczyła, że termin i warunki ich wejścia w związku z prowadzonymi w ich sprawach postępowaniami będą ustalane odrębnie. Pozostałym sędziom czasowo zaleciła wykonywanie zadań poza siedzibą TK. Jeśli chcą pracować w budynku, muszą uprzednio uzgodnić z nią termin i warunki wstępu. Jak wyjaśniła, jest to niezbędne dla bezpieczeństwa sędziów oraz innych osób przebywających w siedzibie Trybunału i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

