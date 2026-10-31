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Komisja Europejska zabrała głos ws. TK. Jasny komunikat dla polskich władz

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 31 października (22:26)

„Do polskich władz należy zapewnienie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł funkcjonować zgodnie z polską konstytucją oraz z poszanowaniem odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” - poinformowała w sobotę wieczorem rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey.

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Komisja Europejska zabrała głos ws. TK. Jasny komunikat dla polskich władz
Komisja Europejska zabrała głos ws. TK

Zapewniła, że Komisja uważnie śledzi ostatnie wydarzenia dotyczące TK. Powołanie ośmiu nowych członków Trybunału Konstytucyjnego mieści się w konstytucyjnych kompetencjach Sejmu, co potwierdziła Komisja Wenecka w swojej opinii z 13 października 2026 r. - poinformowała PAP rzeczniczka Bogey. 

W przekazanym oświadczeniu dodała: 5 maja 2026 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środki tymczasowe, zobowiązujące właściwe polskie organy do powstrzymania się od utrudniania sędziom – powołanym przez Sejm w marcu 2026 r. – objęcia urzędu oraz wykonywania obowiązków sędziowskich.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja. 

Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. 

W sobotnim orędziu premier Donald Tusk ocenił, że „atak na Trybunał i jego sędziów jest kolejną odsłoną procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS” i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. 

Nikt nie miał wątpliwości, że Trybunał w kształcie, jaki narzucił PiS, nie jest prawdziwym sądem – mówił. Zaznaczył, że tak oceniały to instytucje międzynarodowe, polskie autorytety prawnicze i opinia publiczna.

Tusk podkreślił, że wszystkim siłom politycznym i obu prezydentom proponowano uchwały i ustawy, które umożliwiłyby wspólną odbudowę praworządności, ale „wszystko na nic, wszystko zablokowane przez prezydenta i PiS”.

Korwin-Piotrowska: Święczkowski i Sochański bez prawa wstępu do TK

W sobotę wieczorem Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański nie są uprawnieni do wstępu do budynku TK, a pozostali sędziowie muszą wcześniej uzgodnić termin i warunki wejścia. 

Zaznaczyła, że termin i warunki ich wejścia w związku z prowadzonymi w ich sprawach postępowaniami będą ustalane odrębnie. Pozostałym sędziom czasowo zaleciła wykonywanie zadań poza siedzibą TK. Jeśli chcą pracować w budynku, muszą uprzednio uzgodnić z nią termin i warunki wstępu. Jak wyjaśniła, jest to niezbędne dla bezpieczeństwa sędziów oraz innych osób przebywających w siedzibie Trybunału i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny

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