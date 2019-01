"Atak na życie i zdrowie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacj"i – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Miejsce ataku na Pawła Adamowicza / Adam Warżawa / PAP

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany w niedzielę wieczorem ostrym narzędziem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do nieba" WOŚP - poinformowała jego rzecznik prasowa Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra Joachima Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem - napisał na Twitterze premier Morawiecki.

Głos zabrał też Donald Tusk. Napisał: Módlmy się wszyscy za Prezydenta Adamowicza. Pawle, jesteśmy z Tobą.

Andrzej Duda napisał na Twitterze. "Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję -wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił." - napisał prezydent.



Na Twitterze wiadomość napisał też minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński: Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa. Jestem w kontakcie z Polską policją. Wszystkie okoliczności tego wydarzenia muszą zostać dogłębnie wyjaśnione.

Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej napisał, że jest głęboko poruszony tą informacją. "Jestem głęboko poruszony tą sytuacją, trzymamy kciuki za Pawła, a myślami jesteśmy z jego najbliższymi."



To nigdy nie powinno się zdarzyć! Nie ma usprawiedliwienia dla zbrodni! Pomódlmy się za powrót do zdrowia Pana Prezydenta Pawła Adamowicza - napisała w niedzielę wicepremier Beata Szydło po tym, jak prezydent Gdańska został zaatakowany nożem podczas "Światełka do nieba" WOŚP.







Oburzenie niedzielnym atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wyraził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Jestem przerażony tym brutalnym atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Miejmy nadzieję i módlmy się o to, aby wyzdrowiał. To wielki przywódca swojego miasta i człowiek dbający o innych ludzi - napisał Frans Timmermans na Twitterze.