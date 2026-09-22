Kolizja pociągu z dostawczakiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym

Jak informują służby, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Do kolizji doszło przed 17:00 na ulicy Tkackiej. Jak informuje portal wadowiceonline.pl, kierowca samochodu dostawczego zlekceważył znak STOP i wjechał w pociąg.
Na miejsce przyjechała straż pożarna i policja.
Ruch pociągów między Andrychowem a Kętami był tymczasowo wstrzymany.
Okoliczności zdarzenia ustala policja, która niezmiennie apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. Przypomina, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznych tragedii.