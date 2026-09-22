Kolizja pociągu z dostawczakiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym

RMF24

Do groźnej kolizji doszło w Andrychowie w Małopolsce. Pociąg relacji Kraków – Bielsko-Biała zderzył się z samochodem dostawczym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

Jak informują służby, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Do kolizji doszło przed 17:00 na ulicy Tkackiej. Jak informuje portal wadowiceonline.pl, kierowca samochodu dostawczego zlekceważył znak STOP i wjechał w pociąg.

Na miejsce przyjechała straż pożarna i policja.

Ruch pociągów między Andrychowem a Kętami był tymczasowo wstrzymany.

Okoliczności zdarzenia ustala policja, która niezmiennie apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. Przypomina, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznych tragedii.