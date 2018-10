Prawie 300 stłuczek i kolizji zanotowała w czwartek śląska policja. Wśród nich była ta, o której mówi cały kraj, czyli kolizja rządowej kolumny w Imielinie. Poszkodowanych nie ma, są za to trzy uszkodzone pojazdy. Dwa z nich to samochody rządowe.

Policja ustala między innymi, z jaką prędkością jechali kierowcy i jakie były odstępy między pojazdami. Krótko po kolizji reporter RMF FM Marcin Buczek rozmawiał z mężczyzną, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Był wyraźnie zdenerwowany. Powiedział, że zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego i wtedy poczuł uderzenie w tył swojego samochodu. Mężczyzna mówił też, że jechał wolno.

Rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara twierdzi, że auto zahamowało przed przejściem dla pieszych. Pojazd przewożący byłą premier nie zdążył wyhamować.

Kolizja kolumny rządowej z Beatą Szydło. Nikt nie został ranny TVN24/x-news

W kolizji uczestniczyły trzy samochody - samochód marki peugeot kierowany przez 77-letniego mieszkańca Imielina oraz dwa samochody z kolumny rządowej.

Warunki były typowo jesienne. Nad Śląskiem i Imielinem przechodziły przelotne, ale intensywne opady deszczu, jezdnia była mokra.

Zdarzenie miało miejsce tuż po zjeździe z trasy S1 w kierunku Oświęcimia. Miejsce, gdzie doszło do stłuczki, to ruchliwa droga, ale na tym akurat odcinku droga jest prosta, z dobrą widocznością. Przejścia dla pieszych są tam w kilku miejscach, jest to teren zabudowany, a zatem z wyraźnie ograniczoną prędkością.

Wicepremier Szydło - która wracała z Częstochowy, gdzie była jednym z gości zjazdu NSZZ "Solidarność" - została odwieziona do domu innym samochodem.

Policjanci rozmawiali z uczestnikami kolizji. Ze wstępny ustaleń wynika, że sygnały nie były włączone, ale też akurat w tym przypadku rządowe auta poruszały się w tzw. normalnym ruchu, a więc nie były pojazdami uprzywilejowanymi. Wszyscy kierowcy uczestniczący w wypadku byli trzeźwi.

Kierowca, który spowodował kolizje rządowej kolumny w Imielinie najprawdopodobniej będzie ukarany mandatem. Policja ustala teraz, kto zawinił.

(j.)