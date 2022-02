W Tatrach od 14 lutego zamknięty został czarny szlak dojściowy do Lodowego Źródła w Dolinie Kościeliskiej. Będzie on nieczynny dla turystów do odwołania.

Dolina Kościeliska / Jan Niedziałek / PAP

Szlak dojściowy (czarny) do Lodowego Źródła w Dolinie Kościeliskiej zostaje zamknięty do odwołania, z powodu transportu materiałów do remontu Jaskini Mroźnej.

To nie jedyny szlak w Tatrach, który jest zamknięty. Czarny szlak turystyczny w Dolinie Pańszczycy pozostaje zamknięty w obu kierunkach ze względów przyrodniczych (gawrowanie niedźwiedzicy). Jest to łącznik między żółtym szlakiem prowadzącym z Hali Gąsienicowej na Przełęczy Krzyżne, a zielonym szlakiem z Hali Gąsienicowej na Rówień Waksmundzką.

W związku z wyjątkowo niebezpieczną sytuacją lawinową, zamknięta dla ruchu turystycznego została Droga do Morskiego Oka od Palenicy Białczańskiej. Zamknięcie obejmuje również szlak do Doliny Pięciu Stawów oraz do schroniska w Dolinie Roztoki i obowiązuje do odwołania.

Od 1 grudnia do 15 maja zamknięte są następujące odcinki szlaków turystycznych: przełęcz w Grzybowcu - Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa - od skrętu przy Kamienistym Żlebie - Chuda Przełączka, Dolina Pięciu Stawów Polskich - Świstówka Roztocka - Morskie Oko.

Na terenie Tatr słowackich od 1 listopada do 15 czerwca szlaki powyżej schronisk są zamknięte.