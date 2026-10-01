Kolejny przelew z Brukseli. Do Polski trafiły miliardy

RMF24

Komisja Europejska przekazała Polsce 7,9 mld euro, czyli około 33 mld zł, w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze trafiły do kraju po rozpatrzeniu przedostatniego wniosku o płatność.

Wypłata jest związana z realizacją reform i inwestycji przewidzianych w polskim KPO. Wśród nich znalazły się m.in. bony na zakup laptopów dla nauczycieli oraz zakup 88 tramwajów, które mają trafić do Krakowa, Poznania i Wrocławia.

W środę polski rząd złożył w Komisji Europejskiej ostatni wniosek o środki z funduszu odbudowy. Opiewa on na 12,7 mld euro, czyli około 54 mld zł. Jeśli KE go zaakceptuje, pieniądze powinny zostać wypłacone do końca roku.

Unijny fundusz odbudowy powstał jako odpowiedź na skutki pandemii Covid-19. Kraje członkowskie musiały zrealizować zapisane w swoich planach reformy do końca sierpnia, natomiast termin składania ostatnich wniosków o wypłatę środków upływał z końcem września.