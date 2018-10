Środa jest siódmym dniem strajku pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko dziś na lotnisku Chopina w Warszawie odwołanych zostało około 17 lotów.

Protest solidarności ze strajkującymi w PLL LOT / Marcin Gadomski / PAP

Z siatki dzisiejszych połączeń wypadły rejsy ze stolicy do duńskiego Billund, Hamburga, Ljubljany, Chicago, Frankfurtu, Kijowa, Kopenhagi i Erywania.

Jeżeli chodzi o przyloty, to z rozkładu warszawskiego lotniska, wypadły połączenia m.in. z Mediolanem i Nowym Jorkiem.

Nie można wykluczyć, że dojdzie dziś do rozmów protestujących pracowników LOT z zarządem. Choć na razie, władze Polskich Linii Lotniczych LOT, nie chcą ustąpić.

Z kolei związkowcy podkreślają, że będą okupować siedzibę LOT-u w Warszawie do skutku.



Dziś również mają się zebrać władze centrali związkowej OPZZ, które mają zdecydować o tym, czy inne branże wesprą w strajku załogę LOT.



Wczoraj Prezes LOT Rafał Milczarski powtórzył, że strajk jest nielegalny i jak podkreślił, jest motywowany politycznie.



Milczarski oświadczył też, że zwolniona szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) Monika Żelazik nie zostanie przywrócona do pracy.



Jej przywrócenie jest jednym z postulatów strajkujących.



Nie zostanie przywrócona do pracy, bo jej obecność w firmie stanowiłaby zagrożenie dla pasażerów. Naszą decyzją do firmy nie wróci, ewentualnie decyzję sądu - stwierdził we wtorek Rafał Milczarski.



Strajk w PLL LOT zorganizował Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy; polega on na dobrowolnym, powszechnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących pracowników. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy został wybrany spośród zarządów dwóch związków zawodowych: Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) na czele z Moniką Żelazik oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT, którego przewodniczącym jest Adam Rzeszot.



