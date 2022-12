Ponad 296 tysięcy przypadków grypy i podejrzeń takiej infekcji potwierdzono w Polsce w trzecim tygodniu grudnia. Po raz ostatni tak wysoki wskaźnik był ponad trzy lata temu przed pandemią koronawirusa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Lekarze komentują, że tak duża liczba zachorowań pokazuje, że mamy do czynienia z tak zwaną epidemią wyrównawczą. Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski tłumaczy, że najczęściej pojawiają się teraz infekcje, których przez ostatnie trzy lata, gdy chroniliśmy się głównie przed koronawirusem, było bardzo mało.

Mówimy o wirusach, które w ostatnim czasie były niemal nieobecne. Prawie 300 tysięcy przypadków i podejrzeń grypy to bardzo dużo jak na ten moment, bo szczyt zachorowań na grypę dopiero przed nami - zaznacza.

Najwięcej zachorowań dotyczy dzieci. Z tego powodu lekarze apelują, by teraz w czasie przerwy świateczno-noworocznej ograniczać spotkania dzieci, które mają objawy infekcji, zwłaszcza z osobami starszymi.

Bezpłatne testy różnicujące

W przyszłym tygodniu w gabinetach lekarzy rodzinnych bezpłatnie dostępne mogą być testy różnicujące trzy choroby wirusowe - dowiedział się nasz dziennikarz. Chodzi o grypę, RSV i Covid-19. Test różnicujący to kasetkowy wymaz z nosa, podobny do znanego pewnie już większości z nas testu na Covid-19. Nazywany jest on testem Combo albo testem typu "Trzy w jednym". Teraz taki test możemy kupić sami w aptekach. Kosztuje około trzydziestu złotych.

Zmiana ma polegać na tym, że po nowym roku lekarz sam wykona takie badanie bezpłatnie dla pacjenta w swoim gabinecie. Zgodnie z aktualnymi przepisami, obecnie w ten sposób może wykonywać testy tylko w kierunku zakażenia koronawirusem.

Chcemy, by lekarze częściej korzystali z testów różnicujących niż teraz z testów na Covid - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W skali całej Polski najwięcej dzieci do szpitali trafia obecnie z powodu zakażenia wirusem RSV. Na drugim miejscu jest grypa, a na trzecim Covid-19. Pomysł polega na tym, by lekarz rodzinny, który dzięki testowi dowie się, z którą infekcją wirusową do czynienia ma jego pacjent, mógł szybciej dobrać właściwe leczenie.