Kolejna luka w Polskim Ładzie? Tym razem w zasiłkach osłonowych. Nie warto się spieszyć ze składaniem wniosków, bo jeśli zrobicie to do końca stycznia, dostaniecie wypłatę w dwóch transzach - 31 marca i 2 grudnia. Wystarczy złożyć wniosek w lutym, żeby dostać całość na raz.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jak to możliwe? Ustawa przewiduje, że wnioski można składać do końca października. Gminy zapotrzebowanie na środki do wypłaty zasiłków mają przedkładać wojewodom przed upływem kolejnych kwartałów. Za pierwszy do 15 marca. I tu pojawia się szansa na jednorazową wypłatę.

W ustawie zasiłek w dwóch transzach zapisano tylko dla tych osób, które złożą wnioski do 31 stycznia. Tu sytuacja jest jasna i nie budzi wątpliwości. Tym osobom świadczenie będzie wypłacone w dwóch transzach 31 marca oraz 2 grudnia. Dla składanych później podziału na transze nie ma.

Zapisano, że świadczenie ma być wypłacone niezwłocznie i jednorazowo - wyjaśnia Barbara Ściseł - kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w podlubelskiej gminie Niemce. Oznacza to, że nie warto się spieszyć.

Złożony wniosek po 31 stycznia będzie dawał prawo do jednorazowej wypłaty - podkreśla kierowniczka. Procedura wygląda w ten sposób, że po złożeniu dokumentu urzędnicy będą potwierdzać wysokość dochodu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy Urzędzie Skarbowym.

Jeśli tylko dostaną potwierdzenie mieszczenia się dochodu rodziny w ustawowych widełkach to automatycznie będzie wydawana decyzja o przyznaniu świadczenia. Przy innych świadczeniach realnie trwało to kilka dni. Urząd na podstawie decyzji będzie składał zapotrzebowanie na fundusze do wojewody. Składając więc wniosek w lutym będzie on uwzględniany przez gminę do 15 marca.

Jeśli wojewoda przekaże gminom środki za pierwszy kwartał na koniec miesiąca to automatycznie będą one wypłacone. Na początku kwietnia - mówi Barbara Ściseł. Chyba, że będą opóźnienia z przekazywaniem pieniędzy z budżetu państwa, ale na to gminy już nie będą miały wpływu.

Będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: