Doszło do kolejnej awarii rządowego systemu: jak dowiedział się reporter RMF FM, nie działa System Teleinformatyczny Centrów Powiadamiania Ratunkowego, czyli m.in. elektroniczne przekazywanie zgłoszeń przyjmowanych przez operatorów numeru 112. Wczoraj przez kilka godzin nie działał podobny system - System Państwowego Ratownictwa Medycznego, z którego korzystają dyspozytorzy służb ratowniczych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na szczęście można dodzwonić się na numer alarmowy 112 i operatorzy będą w stanie przyjąć zgłoszenie dotyczące na przykład wypadku czy pożaru i przekazać je służbom ratunkowym - policji, straży, czy ratownikom medycznym. Niestety, muszą to robić metodą tradycyjną, czyli po prostu dzwonić do poszczególnych służb. To ma wielokrotnie wydłużać czas obsługi zgłoszenia i wydłużać czas oczekiwania połączenie ze 112.



Jak usłyszał reporter RMF FM, "zdarza się, że przekazanie zgłoszenia trwa nawet dziesięć minut".



MSWiA, które odpowiada za funkcjonowanie systemu 112 potwierdza, że doszło do awarii. Zapewnia, że jeszcze dzisiaj powinna zostać usunięta.





Kolejna taka usterka

To kolejna usterka systemów informatycznych opieki zdrowotnej. Wcześniej w niedzielę przez kilkadziesiąt minut nie działał Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Na Gorącą Linię RMF FM informację o problemach przesłali nam lekarze, którzy także dziś wcześniej mieli kłopot związany z działaniem innego systemu odpowiedzialnego za wystawianie recept elektronicznych.



Nie zadziałały wszystkie systemy wymagające zalogowania do usług administracji publicznej. To oznaczało problemy z dostępem do systemu EWP, który odpowiada m.in. za zlecanie testów na koronawirusa i odczytywanie ich wyników.

Problemy mogły dotyczyć także systemu Gabinet, dostępu do Internetowego Konta Pacjenta i innych systemów, takich jak Empatia, ePUAP czy ZUS-owski system PUE.

Według Centralnego Ośrodka Informatyki, usterka już została usunięta i wszystkie usługi działają poprawnie.

Jeszcze wcześniej w niedzielę pisaliśmy o awarii systemu e-Recepta. W sobotę z kolei przez kilka godzin nie działał system wspomagający zarządzanie ratownictwem medycznym. Dyspozytorzy nie mieli dostępu do geolokalizacji załóg. Nie mogli również wystawiać elektronicznych zleceń i musieli przekazywać polecenia przez radiolinię.