„Bezpieczny Przejazd” to kampania społeczna realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2005 roku. Jej głównym zadaniem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych. Zmiana postaw uczestników ruchu drogowego w tym zakresie jest bardzo potrzebna, gdyż wciąż jest notowana duża liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. „dzikich przejściach”, w wyniku których ginie corocznie około 200 osób. Za każdą z tych tragicznych historii stoją podobne przyczyny – najczęściej są to pośpiech, ignorowanie przepisów, brawura i brak rozsądku. Kampanią społeczną „Bezpieczny Przejazd” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą zwrócić uwagę na niebezpieczne nawyki i zmieniać je na odpowiednie postawy, które pozwolą na minimalizację tragicznych wypadków na przejazdach i obszarach kolejowych.

Kampania "Bezpieczny Przejazd" dociera do odbiorców dzięki ogromnemu zaangażowaniu Ambasadorek i Ambasadorów Bezpieczeństwa. To właśnie oni pojawiają się w wydawanych w ramach akcji materiałach edukacyjnych, a także przemawiają do serc i umysłów widzów w spotach telewizyjnych. Są twarzami kampanii oraz ogólnopolskimi głosami rozsądku. Do grona Ambasadorek i Ambasadorów Bezpieczeństwa w każdej chwili możesz dołączyć również Ty! I możesz to zrobić w niezwykle prosty sposób! Ambasadorką lub Ambasadorem bezpieczeństwa uczyni Cię każde ostrzeżenie przed popełnieniem kardynalnego błędu, które przekażesz ukochanym osobom. Słowa takie jak "kochanie, zwolnij, zbliżamy się do przejazdu kolejowego", czy "synku, nie baw się przy torach" są jednym z najpiękniejszych prezentów, jaki możesz dać swoim najbliższym.

W ramach kampanii zostały zrealizowane trzy filmy w formie sond ulicznych. W pierwszej z sond ankietowani zostali zapytani o to, jak informują bliskich na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W drugiej sondzie respondenci podzieli się swoimi historiami związanymi z niebezpiecznymi sytuacjami, które zaobserwowali w okolicach torów. Trzeci film poruszył temat Żółtej Naklejki PLK, znajdującej się na każdym z przejazdów. Prowadzący sondę sprawdził, czy ankietowani wiedzą, w jakim miejscu znaleźć naklejkę i jakie jest jej zastosowanie.

Obejrzyj filmy zrealizowane w ramach kampanii "Bezpieczny Przejazd", zadaj sobie pytania, które padły w sondach i porównaj z innymi ludźmi swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

SONDA 1: Jak informujesz bliskich na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych?

Zwrócenie uwagi na sygnalizację, rogatki na przejeździe, czy zwykłe rozejrzenie się na obie strony przed ruszeniem dalej - zasady bezpiecznego pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych nie są trudne. Wiedzą o tym nasi respondenci, którzy podzielili się swoją wiedzą na ten temat. Sprawdź, czy Ty również znasz reguły bezpieczeństwa w miejscach, po których poruszają się pociągi.

SONDA 2: Czy zauważyłaś/eś niebezpieczne sytuacje na przejazdach kolejowo-drogowych?

Wśród pytań, na które odpowiedzieli respondenci w naszej sondzie, znalazło się pytanie o niebezpieczne sytuacje zaobserwowane na przejazdach kolejowo-drogowych. Okazuje się, że pośpiech, brawura i brak uważności to domena nie tylko kierowców, ale również pieszych i rowerzystów. O jakich zasadach bezpieczeństwa zapominamy bez względu na to, czy jedziemy samochodem, czy poruszamy się pieszo? Dowiedz się, oglądając film.

SONDA 3: Czy wiesz do czego służy #ŻółtaNaklejkaPLK?

Żółta Naklejka PLK znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na naklejce umieszczony jest numer identyfikacyjny przejazdu oraz dane kontaktowe, pod które należy zwrócić się w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Taki przypadek to na przykład utknięcie samochodu pomiędzy rogatkami, czy jego nagła awaria na przejeździe kolejowo-drogowym. W 2021 roku dzięki zgłoszeniom z wykorzystaniem Żółtej Naklejki PLK ruch pociągów został ograniczony lub całkowicie wstrzymany 518 razy, co pozwoliło uniknąć wielu groźnych zdarzeń. A czy przepytane przez nas osoby wiedzą, do czego służy Żółta Naklejka PLK?

