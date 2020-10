W polskich miastach trwają - kolejny już dzień - protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który za niekonstytucyjne uznał przepisy zezwalające na aborcję ze względu na nieodwracalne uszkodzenie płodu. Polacy wyszli na ulice m.in. Krakowa, Rzeszowa, Łodzi, Gdańska czy Warszawy, ale także mniejszych miast. "Chcę zaprotestować przeciwko temu, że kobiety nie mają prawa głosu, że jesteśmy na poziomie krajów afrykańskich, gdzie to prawo jest najgorsze. Jak nie wyjdziemy na ulice i będziemy siedzieć w domach, to nic nie zmienimy" - powiedziała RMF FM uczestniczka protestu w Krakowie.

Protest przeciw zakazowi aborcji ze względu na wady płodu przed siedzibą krakowskiej kurii / Marek Wiosło / RMF FM

W Krakowie przed siedzibą kurii przy ul. Franciszkańskiej zebrało się - jak donosi reporter RMF FM Marek Wiosło - około 2 tysięcy protestujących.

Przez głośniki skandowane są hasła przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego, większość obecnych ma transparenty z napisami m.in.: "Moje ciało - moje prawo", "Zajmijcie się ciałem Chrystusa" czy "Przestańcie sPISkować przeciwko nam", część przyniosła ze sobą wieszaki i zapalone znicze.

Zgromadzeniu przygląda się kilkuset funkcjonariuszy policji, którzy otoczyli budynek kurii.

Od uczestników protestu reporter RMF FM usłyszał, że wyrok TK to zamach na prawa kobiet.

"Bardzo dużo osób protestuje, codziennie są protesty i widać bardzo duże tłumy na ulicach. Będziemy protestować, dopóki to się nie zmieni" - powiedziała Markowi Wiosło uczestniczka krakowskiej demonstracji.

Inna podkreślała: "Chcę zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje, przeciwko temu, że kobiety nie mają prawa głosu, że jesteśmy na poziomie krajów afrykańskich, gdzie to prawo jest najgorsze. Jak nie wyjdziemy na ulice i będziemy siedzieć w domach, to nic nie zmienimy".

W Krakowie to kolejny już protest przeciwników decyzji TK: od czwartku, kiedy Trybunał wydał wyrok, demonstracje odbywają się w stolicy Małopolski codziennie.

Decyzja TK burzy wypracowany w 1993 roku kompromis aborcyjny

Przypomnijmy, w czwartek Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej orzekł, że przepisy zezwalające na aborcję w wypadku stwierdzenia ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby płodu są niezgodne z Konstytucją.

Regulacje te zaskarżyła w 2019 roku grupa 119 posłów, w zdecydowanej większości: z Prawa i Sprawiedliwości.

Decyzja TK burzy wypracowany w 1993 roku kompromis aborcyjny i oznacza de facto delegalizację aborcji w Polsce: w ubiegłym roku niemal 97 procent wszystkich legalnych zabiegów usunięcia ciąży przeprowadzonych zostało właśnie w oparciu o przesłankę mówiącą o ciężkim uszkodzeniu lub nieuleczalnej chorobie płodu.

Jest to jedna z trzech przesłanek, jakie w ramach obowiązującego od 27 lat kompromisu aborcyjnego zezwalały dotąd na dokonanie aborcji.

Pozostałe dwie - wciąż obowiązujące - zezwalają na aborcję w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, i w sytuacji, kiedy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu.

Zgodnie z ustawą z 1993 roku, aborcja w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety dopuszczalna jest do momentu osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. Podobny termin obowiązywał w przypadku przesłanki mówiącej o wadach płodu. W trzecim przypadku - ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego - aborcja jest dopuszczalna, jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.