RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Koalicjanci nie mówią „nie” propozycji PSL ws. resetu. Zgody jednak nie ma

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (15:54)

Koalicjanci nie mówią „nie” propozycji PSL dotyczącej resetu konstytucyjnego i zmian w Trybunale, choć bardziej otwarta na rozmowy jest opozycja – relacjonuje po rozmowach z politykami Michał Radkowski, reporter RMF FM. „Będziemy w gronie koalicji rozmawiać na temat tych propozycji, na temat takiego wspólnego stanowiska” – zapowiedział Borys Budka z KO. „Reset się już dokonał. Był nim ten ikoniczny obrazek, kiedy sędziowie w sposób jawny dokonywali losowania składów orzekających” - powiedział inny z posłów KO Witold Zembaczyński.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Koalicjanci nie mówią „nie” propozycji PSL ws. resetu. Zgody jednak nie ma
Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Fot. Paweł Supernak. /PAP
  • PSL zaproponowało „reset konstytucyjny”.
  • Koalicja Obywatelska nie odrzuca pomysłu PSL, deklarując chęć rozmów i analizę propozycji. Część posłów KO jest jedna sceptyczna.
  • Jak na propozycję PSL zareagowała opozycja?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

PSL proponuje reset

W czwartek na Kongresie Polskiego Samorządu wicepremier, szef MON i lider PSL powiedział, że jego ugrupowanie przygotowało projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, by „doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, praworządności i odnowienia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego”.

Do konstytucji miałby zostać dodany przepis dotyczący „wygaszenia mandatu urzędujących sędziów i nadania im statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku”. 

Na mocy tej ustawy wyłonimy nowy, jednorazowy skład TK – mówił szef PSL, przy czym zaznaczył, że sędziowie byliby wybierani na określone kadencje, tj. 3, 6 i 9 lat. Później wrócimy do sposobu wyłaniania opisanego już dzisiaj w Konstytucji lub lepszego, jeśli będzie taka większość – podkreślił.

Referując w czwartek założenia projektu, lider PSL powiedział m.in., że to Krajowa Rada Sądownictwa wnioskowałaby do Zgromadzenia Narodowego w sprawie „odnowienia składu” TK. Uznanie trwałej niezdolności TK do wykonywania zadań miałoby odbywać się w drodze uchwały Zgromadzenia Narodowego (Sejm i Senat obradujące razem) podjętej większością 3/5 głosów ustawowej liczby Zgromadzenia.  

Jak pomysł ludowców oceniają parlamentarzyści?

„Przyjrzymy się”

W Koalicji Obywatelskiej widać tonowanie nastrojów. Borys Budka deklaruje, że partia przyjrzy się propozycji ludowców.

Z szacunku dla naszych koalicjantów będziemy w gronie koalicji rozmawiać na temat tych propozycji, na temat takiego wspólnego stanowiska. Z pewnością jest to głos w dyskusji – usłyszał reporter RMF FM od posła KO.

Choć - jak dodaje Borys Budka - nie powinno się siadać z PiS do rozmów o zmianie konstytucji, a PSL chce w sprawie zmian w Trybunale ponadpartyjnej zgody.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Maciej Tomczykiewicz powiedział, że KO nie mówi z góry „nie”. Jesteśmy gotowi pracować nad wszystkimi zmianami, które polepszą sytuację wokół TK - powiedział poseł.

Dodał, że KO ma świadomość, że przepisy regulujące funkcjonowanie TK „nie są najlepszej jakości; to one doprowadziły do takiego kryzysu jak w 2015 i później, w związku z tym należy je zmienić”.

Nie chodzi tylko o zresetowanie składu, ale przede wszystkim uzgodnienie, jaki powinien być docelowy model wyboru i funkcjonowania Trybunału - zaznaczył Tomczykiewicz. Jeżeli co do tego się wszyscy zgodzimy, to potem możemy dyskutować, jak do tego doprowadzić – dodał.

Zdaniem posła wszystkie propozycje zmian należy poddać „stress testowi”, zastanowić się, jak będą działać, jeśli poszczególne organy władzy nie będą kierować się dobrą wolą. Dotyczyć to powinno także propozycji PSL - dodał Tomczykiewicz.

Musi być zgoda między premierem a prezydentem

Drugi wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Patryk Jaskulski (KO) zwrócił z kolei uwagę, że proponowana przez PSL zmiana konstytucji nie wejdzie w życie (nawet gdy przegłosuje ją Sejm), jeśli nie będzie w tej sprawie zgody między premierem i prezydentem

Widzę jednak pewną niesprawiedliwość, dlaczego mamy wygaszać mandaty prawidłowo wybranym przez Sejm sędziom, którzy palą się do roboty - zaznaczył Jaskulski.

Cześć posłów KO niechętna resetowi

Inni posłowie KO wypowiadali się o propozycji PSL mniej przychylnie. 

Reset się już dokonał. Był nim ten ikoniczny obrazek, kiedy sędziowie w sposób jawny dokonywali losowania składów orzekających - powiedział PAP Witold Zembaczyński.  Szanuję to, że różne odłamy koalicji mają swoją własną wizje, ale dla nas sprawa jest prosta, Trybunał już powraca do funkcjonalności - dodał.

Nie potrzeby jest żaden reset, tylko przyjęcie przez prezydenta ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - ocenił Tomasz Kostuś, dodając, że „zmiana konstytucji to jest proces długotrwały”.

Proponowałbym raczej, aby pan wicepremier Kosiniak-Kamysz i całe środowisko PSL zrobiło wszystko, by przekonać prezydenta Nawrockiego, by zakończył ten klincz i przyjął ślubowanie od wybranych sędziów. To by kończyło sprawę - podkreślił.

Jeśli uda się pod tym projektem zebrać odpowiednią liczbę ponad 90 podpisów, będzie sens, by go przeanalizować. Na razie mogę powiedzieć, że inicjatywa Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak każda inicjatywa naszych koalicjantów, jest niezwykle ciekawa - mówił szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski.

Jak w dowcipie o pamiętniku partyzanta

Inny, pragnący zachować anonimowość poseł KO powiedział PAP, że obawia się, iż wokół Trybunału Konstytucyjnego sytuacja będzie analogiczna jak ze znanego dowcipu o pamiętniku partyzanta. 

Pierwszego dnia partyzant pisze: dziś przegoniliśmy Niemców z lasu. Następnego dnia: dziś Niemcy nas wyparli. A ostatniego dnia: dziś przyszedł gajowy i wszystkich nas przegonił. Oby w naszym przypadku tym gajowym nie był Putin - skonstatował.

Reset konstytucyjny. Co na to opozycja?

Opozycja życzliwie patrzy na propozycję ludowców, rozmów nie wyklucza.

W mojej opinii nie należy tego odrzucać, ponieważ jeżeli myślimy o jakimś szerokim rozwiązaniu, no to warto nad różnymi opcjami się pochylić - deklaruje w rozmowie z RMF FM Szymon Szynkowski vel Sęk z Rozwoju Plus.

Pozytywnie ustosunkujemy się do rozmowy, aczkolwiek żeby rozmowa miała sens, potrzebna jest rozmowa w gronie Konfederacji, PSL, Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Korony Grzegorza Brauna - mówi Krzysztof Mulawa z Konfederacji.

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Władysław Kosiniak-Kamysz Trybunał Konstytucyjny

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: