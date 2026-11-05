Koalicjanci nie mówią „nie” propozycji PSL ws. resetu. Zgody jednak nie ma

PSL proponuje reset
W czwartek na Kongresie Polskiego Samorządu wicepremier, szef MON i lider PSL powiedział, że jego ugrupowanie przygotowało projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, by „doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, praworządności i odnowienia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego”.
Do konstytucji miałby zostać dodany przepis dotyczący „wygaszenia mandatu urzędujących sędziów i nadania im statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku”.
Na mocy tej ustawy wyłonimy nowy, jednorazowy skład TK – mówił szef PSL, przy czym zaznaczył, że sędziowie byliby wybierani na określone kadencje, tj. 3, 6 i 9 lat. Później wrócimy do sposobu wyłaniania opisanego już dzisiaj w Konstytucji lub lepszego, jeśli będzie taka większość – podkreślił.
Referując w czwartek założenia projektu, lider PSL powiedział m.in., że to Krajowa Rada Sądownictwa wnioskowałaby do Zgromadzenia Narodowego w sprawie „odnowienia składu” TK. Uznanie trwałej niezdolności TK do wykonywania zadań miałoby odbywać się w drodze uchwały Zgromadzenia Narodowego (Sejm i Senat obradujące razem) podjętej większością 3/5 głosów ustawowej liczby Zgromadzenia.
Jak pomysł ludowców oceniają parlamentarzyści?
„Przyjrzymy się”
W Koalicji Obywatelskiej widać tonowanie nastrojów. Borys Budka deklaruje, że partia przyjrzy się propozycji ludowców.
Z szacunku dla naszych koalicjantów będziemy w gronie koalicji rozmawiać na temat tych propozycji, na temat takiego wspólnego stanowiska. Z pewnością jest to głos w dyskusji – usłyszał reporter RMF FM od posła KO.
Choć - jak dodaje Borys Budka - nie powinno się siadać z PiS do rozmów o zmianie konstytucji, a PSL chce w sprawie zmian w Trybunale ponadpartyjnej zgody.
Wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Maciej Tomczykiewicz powiedział, że KO nie mówi z góry „nie”. Jesteśmy gotowi pracować nad wszystkimi zmianami, które polepszą sytuację wokół TK - powiedział poseł.
Dodał, że KO ma świadomość, że przepisy regulujące funkcjonowanie TK „nie są najlepszej jakości; to one doprowadziły do takiego kryzysu jak w 2015 i później, w związku z tym należy je zmienić”.
Nie chodzi tylko o zresetowanie składu, ale przede wszystkim uzgodnienie, jaki powinien być docelowy model wyboru i funkcjonowania Trybunału - zaznaczył Tomczykiewicz. Jeżeli co do tego się wszyscy zgodzimy, to potem możemy dyskutować, jak do tego doprowadzić – dodał.
Zdaniem posła wszystkie propozycje zmian należy poddać „stress testowi”, zastanowić się, jak będą działać, jeśli poszczególne organy władzy nie będą kierować się dobrą wolą. Dotyczyć to powinno także propozycji PSL - dodał Tomczykiewicz.
Musi być zgoda między premierem a prezydentem
Drugi wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Patryk Jaskulski (KO) zwrócił z kolei uwagę, że proponowana przez PSL zmiana konstytucji nie wejdzie w życie (nawet gdy przegłosuje ją Sejm), jeśli nie będzie w tej sprawie zgody między premierem i prezydentem.
Widzę jednak pewną niesprawiedliwość, dlaczego mamy wygaszać mandaty prawidłowo wybranym przez Sejm sędziom, którzy palą się do roboty - zaznaczył Jaskulski.
Cześć posłów KO niechętna resetowi
Inni posłowie KO wypowiadali się o propozycji PSL mniej przychylnie.
Reset się już dokonał. Był nim ten ikoniczny obrazek, kiedy sędziowie w sposób jawny dokonywali losowania składów orzekających - powiedział PAP Witold Zembaczyński. Szanuję to, że różne odłamy koalicji mają swoją własną wizje, ale dla nas sprawa jest prosta, Trybunał już powraca do funkcjonalności - dodał.
Nie potrzeby jest żaden reset, tylko przyjęcie przez prezydenta ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - ocenił Tomasz Kostuś, dodając, że „zmiana konstytucji to jest proces długotrwały”.
Proponowałbym raczej, aby pan wicepremier Kosiniak-Kamysz i całe środowisko PSL zrobiło wszystko, by przekonać prezydenta Nawrockiego, by zakończył ten klincz i przyjął ślubowanie od wybranych sędziów. To by kończyło sprawę - podkreślił.
Jeśli uda się pod tym projektem zebrać odpowiednią liczbę ponad 90 podpisów, będzie sens, by go przeanalizować. Na razie mogę powiedzieć, że inicjatywa Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak każda inicjatywa naszych koalicjantów, jest niezwykle ciekawa - mówił szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski.
Jak w dowcipie o pamiętniku partyzanta
Inny, pragnący zachować anonimowość poseł KO powiedział PAP, że obawia się, iż wokół Trybunału Konstytucyjnego sytuacja będzie analogiczna jak ze znanego dowcipu o pamiętniku partyzanta.
Pierwszego dnia partyzant pisze: dziś przegoniliśmy Niemców z lasu. Następnego dnia: dziś Niemcy nas wyparli. A ostatniego dnia: dziś przyszedł gajowy i wszystkich nas przegonił. Oby w naszym przypadku tym gajowym nie był Putin - skonstatował.
Reset konstytucyjny. Co na to opozycja?
Opozycja życzliwie patrzy na propozycję ludowców, rozmów nie wyklucza.
W mojej opinii nie należy tego odrzucać, ponieważ jeżeli myślimy o jakimś szerokim rozwiązaniu, no to warto nad różnymi opcjami się pochylić - deklaruje w rozmowie z RMF FM Szymon Szynkowski vel Sęk z Rozwoju Plus.
Pozytywnie ustosunkujemy się do rozmowy, aczkolwiek żeby rozmowa miała sens, potrzebna jest rozmowa w gronie Konfederacji, PSL, Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Korony Grzegorza Brauna - mówi Krzysztof Mulawa z Konfederacji.