Koalicjanci nie mówią „nie” propozycji PSL ws. resetu. Zgody jednak nie ma

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Koalicjanci nie mówią „nie” propozycji PSL dotyczącej resetu konstytucyjnego i zmian w Trybunale, choć bardziej otwarta na rozmowy jest opozycja – relacjonuje po rozmowach z politykami Michał Radkowski, reporter RMF FM. „Będziemy w gronie koalicji rozmawiać na temat tych propozycji, na temat takiego wspólnego stanowiska” – zapowiedział Borys Budka z KO. „Reset się już dokonał. Był nim ten ikoniczny obrazek, kiedy sędziowie w sposób jawny dokonywali losowania składów orzekających” - powiedział inny z posłów KO Witold Zembaczyński.

PSL proponuje reset

W czwartek na Kongresie Polskiego Samorządu wicepremier, szef MON i lider PSL powiedział, że jego ugrupowanie przygotowało projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, by „doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, praworządności i odnowienia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego”.

Władysław Kosiniak-Kamysz podał szczegóły resetu konstytucyjnego Władysław Kosiniak-Kamysz w obliczu sporu o Trybunał Konstytucyjny zapowiedział reset konstytucyjny. „Przygotowaliśmy projekt zmiany konstytucji. Nadzwyczajne odnowienie składu Trybunału Konstytucyjnego na mocy zmiany konstytucji, stworzenia nowego…

Do konstytucji miałby zostać dodany przepis dotyczący „wygaszenia mandatu urzędujących sędziów i nadania im statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku”.

Na mocy tej ustawy wyłonimy nowy, jednorazowy skład TK – mówił szef PSL, przy czym zaznaczył, że sędziowie byliby wybierani na określone kadencje, tj. 3, 6 i 9 lat. Później wrócimy do sposobu wyłaniania opisanego już dzisiaj w Konstytucji lub lepszego, jeśli będzie taka większość – podkreślił.

Referując w czwartek założenia projektu, lider PSL powiedział m.in., że to Krajowa Rada Sądownictwa wnioskowałaby do Zgromadzenia Narodowego w sprawie „odnowienia składu” TK. Uznanie trwałej niezdolności TK do wykonywania zadań miałoby odbywać się w drodze uchwały Zgromadzenia Narodowego (Sejm i Senat obradujące razem) podjętej większością 3/5 głosów ustawowej liczby Zgromadzenia.

Jak pomysł ludowców oceniają parlamentarzyści?

„Przyjrzymy się”

W Koalicji Obywatelskiej widać tonowanie nastrojów. Borys Budka deklaruje, że partia przyjrzy się propozycji ludowców.

Z szacunku dla naszych koalicjantów będziemy w gronie koalicji rozmawiać na temat tych propozycji, na temat takiego wspólnego stanowiska. Z pewnością jest to głos w dyskusji – usłyszał reporter RMF FM od posła KO.

Choć - jak dodaje Borys Budka - nie powinno się siadać z PiS do rozmów o zmianie konstytucji, a PSL chce w sprawie zmian w Trybunale ponadpartyjnej zgody.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Maciej Tomczykiewicz powiedział, że KO nie mówi z góry „nie”. Jesteśmy gotowi pracować nad wszystkimi zmianami, które polepszą sytuację wokół TK - powiedział poseł.

Dodał, że KO ma świadomość, że przepisy regulujące funkcjonowanie TK „nie są najlepszej jakości; to one doprowadziły do takiego kryzysu jak w 2015 i później, w związku z tym należy je zmienić”.

Nie chodzi tylko o zresetowanie składu, ale przede wszystkim uzgodnienie, jaki powinien być docelowy model wyboru i funkcjonowania Trybunału - zaznaczył Tomczykiewicz. Jeżeli co do tego się wszyscy zgodzimy, to potem możemy dyskutować, jak do tego doprowadzić – dodał.

Zdaniem posła wszystkie propozycje zmian należy poddać „stress testowi”, zastanowić się, jak będą działać, jeśli poszczególne organy władzy nie będą kierować się dobrą wolą. Dotyczyć to powinno także propozycji PSL - dodał Tomczykiewicz.

Musi być zgoda między premierem a prezydentem

Drugi wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Patryk Jaskulski (KO) zwrócił z kolei uwagę, że proponowana przez PSL zmiana konstytucji nie wejdzie w życie (nawet gdy przegłosuje ją Sejm), jeśli nie będzie w tej sprawie zgody między premierem i prezydentem.

Widzę jednak pewną niesprawiedliwość, dlaczego mamy wygaszać mandaty prawidłowo wybranym przez Sejm sędziom, którzy palą się do roboty - zaznaczył Jaskulski.

Cześć posłów KO niechętna resetowi

Inni posłowie KO wypowiadali się o propozycji PSL mniej przychylnie.

Reset się już dokonał. Był nim ten ikoniczny obrazek, kiedy sędziowie w sposób jawny dokonywali losowania składów orzekających - powiedział PAP Witold Zembaczyński. Szanuję to, że różne odłamy koalicji mają swoją własną wizje, ale dla nas sprawa jest prosta, Trybunał już powraca do funkcjonalności - dodał.

Nie potrzeby jest żaden reset, tylko przyjęcie przez prezydenta ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - ocenił Tomasz Kostuś, dodając, że „zmiana konstytucji to jest proces długotrwały”.

Proponowałbym raczej, aby pan wicepremier Kosiniak-Kamysz i całe środowisko PSL zrobiło wszystko, by przekonać prezydenta Nawrockiego, by zakończył ten klincz i przyjął ślubowanie od wybranych sędziów. To by kończyło sprawę - podkreślił.

Jeśli uda się pod tym projektem zebrać odpowiednią liczbę ponad 90 podpisów, będzie sens, by go przeanalizować. Na razie mogę powiedzieć, że inicjatywa Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak każda inicjatywa naszych koalicjantów, jest niezwykle ciekawa - mówił szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski.

Jak w dowcipie o pamiętniku partyzanta

Inny, pragnący zachować anonimowość poseł KO powiedział PAP, że obawia się, iż wokół Trybunału Konstytucyjnego sytuacja będzie analogiczna jak ze znanego dowcipu o pamiętniku partyzanta.

Pierwszego dnia partyzant pisze: dziś przegoniliśmy Niemców z lasu. Następnego dnia: dziś Niemcy nas wyparli. A ostatniego dnia: dziś przyszedł gajowy i wszystkich nas przegonił. Oby w naszym przypadku tym gajowym nie był Putin - skonstatował.

Reset konstytucyjny. Co na to opozycja?

Opozycja życzliwie patrzy na propozycję ludowców, rozmów nie wyklucza.

W mojej opinii nie należy tego odrzucać, ponieważ jeżeli myślimy o jakimś szerokim rozwiązaniu, no to warto nad różnymi opcjami się pochylić - deklaruje w rozmowie z RMF FM Szymon Szynkowski vel Sęk z Rozwoju Plus.

Pozytywnie ustosunkujemy się do rozmowy, aczkolwiek żeby rozmowa miała sens, potrzebna jest rozmowa w gronie Konfederacji, PSL, Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Korony Grzegorza Brauna - mówi Krzysztof Mulawa z Konfederacji.