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Prokuratura Krajowa poinformowała o szczegółach dotyczących wtorkowych zatrzymań w związku z aferą Zondacrypto. Jak ujawniono, trzy zatrzymane wczoraj osoby pracowały w strukturach upadłej giełdy kryptowalut, nie były jednak osobami ze ścisłego kierownictwa.

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak przekazała, że zatrzymane wczoraj osoby to Aleksandra G., Ewelina W. oraz Jacek R. W miejscach ich zamieszkania przeprowadzono przeszukania.

Aleksandra G. pracowała w dziale prawnym operatora giełdy Zondacrypto. Sporządzała m.in. dokumentację do audytów i księgowości. Według śledczych, w tworzonych przez nią dokumentach miały znajdować się nieprawdziwe informacje.

Niezgodnie z prawdą wskazywano, że giełda posiada zabezpieczenie aktywów klientów w postaci tzw. zimnego portfela (cold wallet) zawierającego 4500 bitcoinów. W rzeczywistości kryptowaluty zgromadzone na wskazanym adresie nie stanowiły aktywów giełdy, o czym podejrzana miała wiedzieć - wyjaśniła Adamiak.

Ewelina W. była dyrektorem finansowym w spółkach operatora giełdy. Zatwierdzała przelewy dokonywane przez nieuprawnione osoby ze środków należących do klientów giełdy.

Modyfikacja sald i aktywa bez pokrycia

Jacek R. był współudziałowcem BitBay - poprzedniczki Zondacrypto. Pełnił też funkcję szefa działu infrastruktury, odpowiadał m.in. za obsługę i utrzymanie systemów informatycznych. Jak relacjonowała Anna Adamiak, miał umożliwiać osobom zarządzającym giełdą dokonywanie transakcji z kont użytkowników.

Wykorzystując swoje uprawnienia administratora systemów informatycznych, miał modyfikować salda kont użytkowników, dopisywać aktywa bez pokrycia oraz umożliwiać wykonywanie nieuprawnionych przelewów i transferów kryptowalut. Pozyskane w ten sposób środki miały być wykorzystywane m.in. na wypłaty na rzecz członków grupy i innych osób, zakup nieruchomości, pojazdów oraz finansowanie działalności marketingowej - tłumaczy Prokuratura Krajowa w komunikacie.

Cała trójka zatrzymanych usłyszała po dwa zarzuty. Pierwszy był jednakowy dla wszystkich i dotyczył udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a drugi odnosił się do szczegółów działań każdej z tych osób. Wszystkim grozi do 25 lat więzienia.

Nikt z zatrzymanych nie przyznał się do winy. Wszyscy złożyli wyjaśnienia, ale prokuratura nie ujawnia ich treści. Śledczy chcą, by cała trójka została tymczasowo aresztowana.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2026 r. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. Od 1 października sprawę prowadzi specjalny zespół Prokuratury Krajowej.

Już 4300 osób ma status pokrzywdzonych w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto.