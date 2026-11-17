RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Sześcioro obywateli Polski stanie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która przemyciła do Europy ponad stu cudzoziemców z Syrii, Egiptu i Turcji. Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała już akt oskarżenia w tej sprawie. Jak wynika z ustaleń śledczych, przestępcy wykorzystywali wynajęte busy, aby przewozić migrantów przez granice kilku państw Unii Europejskiej.

Zatrzymani członkowie grupy, w tym jej lider, organizowali przerzuty cudzoziemców z rejonu granicy bośniacko-chorwackiej przez Chorwację, a następnie przez kolejne kraje Unii Europejskiej. Do transportu wykorzystywali busy wynajęte w wypożyczalniach zlokalizowanych w województwie łódzkim.

W sumie uczestniczyli w organizowaniu przewozu ponad 100 nielegalnych imigrantów z Syrii, Egiptu i Turcji.

Migranci przewożeni w skrajnych warunkach

Jak informują śledczy, kierowcy zaangażowani w przestępczy proceder otrzymywali kilkaset euro za przewóz jednego migranta. W jednym z przypadków w busie przeznaczonym do przewozu towarów przewieziono aż 42 cudzoziemców – przekazał Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Wynagrodzenie kierowcy za realizację pojedynczego transportu mogło wynosić nawet 12 tys. euro.

Akt oskarżenia i zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Łodzi objęła aktem oskarżenia pięć takich transportów.

Zarzuty postawiono jednej kobiecie oraz pięciu mężczyznom w wieku od 17 do 40 lat. Cała szóstka odpowie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalny przewóz migrantów przez granice państw Unii Europejskiej.