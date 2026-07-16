Kilkaset interwencji strażaków w związku z burzami. Co czeka nas teraz?

RMF24

Ponad 600 razy interweniowali od środy strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru - wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku i Śląsku, przede wszystkim w rejonie Wrocławia i Katowic.

Ponad 600 interwencji strażaków po burzach (Zdjęcie ilustracyjne)

Ponad 600 interwencji strażaków po burzach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W sieci można natknąć się na nagrania dokumentujące trudne warunki atmosferyczne. Potężnie wiało m.in. w Kłodnicy Dolnej na Lubelszczyźnie, co można zobaczyć na filmie opublikowanym przez Sieć Obserwatorów Burz.

W czwartek do Polski wracają ostrzeżenia synoptyków przed upałem.

Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w siedmiu województwach centralnej Polski - w pasie od okolic Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania, przez Konin i Łódź aż po Warszawę, Radom, Lublin i Tarnobrzeg.

W tych miastach termometry mogą znów przekroczyć 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia przed upałem będą aktualne co najmniej do godz. 20:00.