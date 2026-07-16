Kilkaset interwencji strażaków w związku z burzami. Co czeka nas teraz?

W sieci można natknąć się na nagrania dokumentujące trudne warunki atmosferyczne. Potężnie wiało m.in. w Kłodnicy Dolnej na Lubelszczyźnie, co można zobaczyć na filmie opublikowanym przez Sieć Obserwatorów Burz.
W czwartek do Polski wracają ostrzeżenia synoptyków przed upałem.
Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w siedmiu województwach centralnej Polski - w pasie od okolic Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania, przez Konin i Łódź aż po Warszawę, Radom, Lublin i Tarnobrzeg.
W tych miastach termometry mogą znów przekroczyć 30 stopni Celsjusza.
Ostrzeżenia przed upałem będą aktualne co najmniej do godz. 20:00.