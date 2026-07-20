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Kilka osób rannych, wywrotki jachtów, setki interwencji. Katastrofalne skutki nawałnic

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (06:50)

Strażacy usuwają skutki wczorajszych burz, a gminy liczą straty. Przez Polskę w ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intesywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do godz. 22 strażacy interweniowali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce.

Kilka osób rannych, wywrotki jachtów, setki interwencji. Katastrofalne skutki nawałnic
Skutki burz, które przeszły nad Polską w niedzielne popołudnie i wieczór, fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej/Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie /Straż pożarna

Fatalna sytuacja w Małopolsce

Najwięcej zgłoszeń, bo ponad 600 wpłynęło z Małopolski. Tu też doszło do najpoważniejszego zdarzenia. Na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. Sześć osób zostało rannych. Do wypadku doszło w Targanicach koło Andrychowa. 

Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, nawałnica uszkodziła też scenę, na której w Łowczówku miała wystąpić Patrycja Markowska. Koncert został odwołany. 

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Niebezpiecznie również na Śląsku, ale nie tylko

Na Jeziorze Żywieckim doszło do wywrotki dwóch jachtów kabinowych. Jeden przewrócił się w pobliżu brzegu, ale drugi na samym środku jeziora. Załoga zdążyła zrzucić żagle, ale wiatr powodował takie fale, że jacht został obrócony do góry dnem. Tu na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Mocno ucierpiał także Lublin i okolice. W powiecie bialskim woda podtopiła wiele budynków, a wiatr uszkodził cztery dachy. Burze dały się we znaki również w Świętokrzyskiem.

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Źródło: RMF24
Tagi: pogoda w Polsce burze skutki burz

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