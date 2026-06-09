Koniec z bramkami i opłatami na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna likwidację infrastruktury poboru opłat na odcinku Wrocław-Gliwice, a już w 2027 roku bezpłatny stanie się również fragment Katowice-Kraków. Kierowcy samochodów osobowych i motocykli mogą szykować się na komfortową podróż bez postojów i dodatkowych kosztów.

Punkt poboru opłat na A4 na odcinku Kraków-Katowice / Shutterstock

Rozpoczyna się proces rozbiórki bramek poboru opłat na odcinku Wrocław-Gliwice autostrady A4.

W 2027 roku bezpłatny stanie się również odcinek Katowice-Kraków po wygaśnięciu koncesji.

Opłaty nadal obowiązują pojazdy powyżej 3,5 tony i autobusy.

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Przez lata bramki poboru opłat były nieodłącznym elementem krajobrazu autostrady A4 na odcinku Wrocław-Gliwice. Wielu kierowców pamięta długie kolejki, konieczność zatrzymywania się i uiszczania opłat, które niejednokrotnie wydłużały czas podróży. Sytuacja zmieniła się diametralnie 1 lipca 2023 roku, kiedy to w życie weszły przepisy znoszące opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na państwowych odcinkach autostrad. Od tego momentu przejazd stał się nie tylko szybszy, ale i tańszy.

Mimo zniesienia opłat, bramki przez kolejne lata pozostawały na swoim miejscu, budząc wśród kierowców obawy, czy system opłat nie powróci. Teraz jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podjęła decyzję o całkowitej likwidacji tej infrastruktury. Katowicki oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu dotyczącym rozbiórki placów poboru opłat na śląskim odcinku A4.

Zakres prac i harmonogram zmian

Rozbiórka obejmie kluczowe punkty poboru opłat: Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Prace nie ograniczą się jedynie do usunięcia bramek - zniknie cała infrastruktura związana z dawnym systemem poboru opłat, co pozwoli na przebudowę układu drogowego i przywrócenie pełnego standardu autostrady.

Zainteresowanie przetargiem było duże - wpłynęło pięć ofert, z czego cztery zmieściły się w budżecie inwestora wynoszącym niespełna 11 mln zł. Najtańsza propozycja opiewa na około 7,3 mln zł. Po analizie dokumentacji i wyborze wykonawcy, umowa ma zostać podpisana w czwartym kwartale 2026 roku. Wykonawca będzie miał pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a następnie siedem miesięcy na realizację prac rozbiórkowych.

Co z opłatami dla ciężarówek i autobusów?

Zniesienie opłat dotyczy wyłącznie samochodów osobowych i motocykli. Nadal obowiązują one dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Te pojazdy korzystają z systemu e-TOLL, obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową. System ten pozwala na elektroniczne rozliczanie przejazdów, eliminując konieczność zatrzymywania się na bramkach.

Katowice-Kraków: kolejny odcinek bez opłat

Przed kierowcami jeszcze jedna istotna zmiana. W marcu 2027 roku wygasa koncesja na odcinek Katowice-Kraków, którym obecnie zarządza spółka Stalexport Autostrada Małopolska. Po przejęciu trasy przez GDDKiA, również ten fragment stanie się bezpłatny dla samochodów osobowych i motocykli. To oznacza, że po raz pierwszy od wielu lat możliwy będzie przejazd całą autostradą A4 od Wrocławia przez Katowice aż do Krakowa bez konieczności zatrzymywania się przy bramkach i bez ponoszenia opłat.