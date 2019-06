Fundacja Oleśnickie Bidy - organizacja walcząca z okrucieństwem wobec zwierząt - otrzymała przerażające nagranie, na którym widać, jak kierowca samochodu w Sycowie, umyślnie przejeżdża leżącego na drodze psa, zatrzymuje się na nim - gdy ten jeszcze żyje - a następnie odjeżdża.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wolontariusze złożyli w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policję.

Szok. Niepojęte, jak tak można - mówi Magdalena Gmyrek z Oleśnickich Bid.

Na kilkudziesięciosekundowym nagraniu widać, jak kierowca białego samochodu dojeżdża do leżącego na jezdni psa. Zatrzymuje się przed nim i mówi: "Podnoś się, podnoś się". Zwierzę nie reaguje, wygląda na to, że już wcześniej zostało potrącone przez samochód.

Następnie kierowca najeżdża kołami samochodu na psa i zatrzymuje się na nim - zwierzę wciąż żyje.

"Co ci k****? Co ci? Jak chodzić nie umiesz to masz teraz k*** na łeb" - mówi kierowca.

Kilka sekund później odjeżdża. Zwierzę nie przeżyło.

Przyjęliśmy zawiadomienie i prowadzimy czynności. Ustalamy osobę, która dokonała tego czynu - mówi Aleksanda Pieprzycka z oleśnickiej policji.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do trzech lat więzienia i 100 tysięcy złotych grzywny. Jeżeli sąd uzna, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, może wymierzyć karę 5 lat więzienia.