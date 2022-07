Podejmując się budowy domu, zlecamy architektowi wykonanie indywidualnego projektu lub też decydujemy się na gotowy projekt budynku. W drugim przypadku choć oszczędzamy na jego zakupie, to musimy liczyć się z adaptacją, która ma na celu dostosowanie dokumentu do wymagań i potrzeb inwestora, ale przede wszystkim warunków zastanych na danej działce. Na czym polega i jaki jest koszt adaptacji projektu?

/ Materiały prasowe

Kiedy wykonać i na czym polega adaptacja projektu?

Adaptacja projektu budowlanego czeka nas wtedy, kiedy decydujemy się na budowę na podstawie gotowego projektu. To od nas zależy stopień zmian wprowadzonych w dokumencie. Koniecznością jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu i dostosowanie opracowania do warunków panujących na danym gruncie, jednak już zakres modernizacji związanych z bryłą budynku czy też rozmieszczeniem pomieszczeń w jego wnętrzu w dużym stopniu uzależnione jest od preferencji inwestora, i najczęściej determinuje też ostateczny koszt adaptacji projektu.

Zmiany w projekcie budowlanym może nanieść jedynie osoba do tego uprawniona, czyli architekt pełniący samodzielne funkcje techniczne. Należy jednak pamiętać, że dokument ten chroniony jest prawami autorskimi, w związku z czym jego autor musi udzielić zgodę na modernizację i określić jej możliwy zakres. Przed decyzją o nabyciu gotowego projektu warto zatem sprawdzić, jakich zmian będziemy mogli realnie w nim dokonać. Wynikiem dobrze przeprowadzonej adaptacji projektu powinno być dostosowanie inwestycji do wymagań zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co jest jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę. Budynek planowany na danej działce powinien być ponadto odpowiednio usytuowany - zgodnie z odległością od granicy działki, a także biorąc pod uwagę strony świata i ukształtowanie terenu. W gotowym projekcie można przeprowadzić również zmiany dotyczące liczby i usytuowania okien, koloru elewacji, a nawet bardziej skomplikowane - związane z konstrukcją budynku.

Od czego zależy i jaki jest koszt adaptacji projektu?

Korzystne ceny zakupu gotowych projektów budowlanych skłaniają inwestorów do takiej formy realizacji inwestycji. Gotowy dokument kosztuje bowiem od około 2000-2500 zł. Do tej ceny doliczyć należy jednak dodatkowy koszt adaptacji projektu, którego wysokość zależy od kilku czynników, a najważniejszym jest zakres zmian, które planujemy w projekcie wprowadzić.

Decydując się jedynie na plan zagospodarowania terenu i dostosowanie warunków panujących na danej działce do wymogów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydamy od 1500 zł. Jednak ponad 2500 zł będziemy musieli zapłacić za adaptację, która polega na dostosowaniu inwestycji do naszych indywidualnych potrzeb i wymagań. Do najtańszych modernizacji należy m.in. wielkość okien, natomiast do najdroższych zmiany w konstrukcji budynku. Warto pamiętać, że cena adaptacji projektu ustalana jest indywidualnie i zależy nie tylko od zakresu zmian, ale też konkretnego projektu - powierzchni całkowitej budynku, jego wysokości, ilości kondygnacji czy wielkości garażu. Przed ostateczną decyzją o zleceniu wprowadzenia zmian w dokumencie najlepiej skonsultować się z kilkoma biurami projektowymi, których ceny i usługi mogą się w dużym stopniu różnić.