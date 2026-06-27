RMF24

Urlop nad polskim morzem wcale nie musi oznaczać kąpieli w lodowatej wodzie. Choć Bałtyk słynie z chłodu, w kilku konkretnych miejscach i terminach potrafi zaskoczyć temperaturą sięgającą nawet 22°C. Sprawdź, gdzie polskie wybrzeże nagrzewa się najszybciej i kiedy najlepiej zaplanować wakacje, by trafić na idealne warunki do pływania.

Polskie wybrzeże znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzującego się wyraźną sezonowością. To właśnie ta cecha sprawia, że temperatura Morza Bałtyckiego zmienia się znacząco w ciągu roku. Latem, szczególnie w lipcu i sierpniu, turyści mogą liczyć na znacznie cieplejszą wodę niż w pozostałych miesiącach. Średnia temperatura wody w Bałtyku w sezonie letnim wynosi około 18,4°C, jednak podczas okresów upalnych może wzrosnąć nawet do 22°C.

Kiedy woda w Bałtyku jest najcieplejsza?

Najcieplejsze dni nad Bałtykiem przypadają na drugą połowę lipca oraz początek sierpnia. W tym okresie woda osiąga swoje maksymalne wartości, co sprzyja kąpielom i wodnym zabawom. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w najcieplejszych miejscach temperatura wody może przekraczać 21°C, a w wyjątkowo sprzyjających warunkach nawet 22°C.

Z kolei w czerwcu temperatura morza zazwyczaj utrzymuje się w granicach 16-18°C, co dla wielu osób może być jeszcze zbyt chłodne na dłuższe kąpiele. Wrzesień przynosi stopniowe ochłodzenie – woda traci ciepło, a jej temperatura spada do 17-18°C.

Czynniki wpływające na temperaturę wody w Bałtyku

Temperatura Bałtyku nie jest stała i zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

Pora roku – najcieplejsza woda występuje latem, szczególnie w lipcu i sierpniu.

– najcieplejsza woda występuje latem, szczególnie w lipcu i sierpniu. Ukształtowanie dna morskiego – płytsze akweny szybciej się nagrzewają, dlatego właśnie w takich miejscach woda jest zazwyczaj cieplejsza.

– płytsze akweny szybciej się nagrzewają, dlatego właśnie w takich miejscach woda jest zazwyczaj cieplejsza. Prądy morskie – lokalne prądy oraz zjawisko upwellingu, czyli wynoszenia zimnych mas wody z głębszych warstw na powierzchnię, mogą spowodować nagłe ochłodzenie wody, nawet podczas upałów.

– lokalne prądy oraz zjawisko upwellingu, czyli wynoszenia zimnych mas wody z głębszych warstw na powierzchnię, mogą spowodować nagłe ochłodzenie wody, nawet podczas upałów. Ekspozycja na słońce i wiatr – długie, słoneczne dni sprzyjają nagrzewaniu powierzchni morza, natomiast silny wiatr może mieszać warstwy wody i powodować jej ochłodzenie.

Gdzie woda jest najcieplejsza? Najlepsze lokalizacje nad polskim morzem

Nie każde miejsce nad Bałtykiem oferuje równie ciepłą wodę. Najwyższe temperatury wody latem odnotowywane są w płytszych zatokach i osłoniętych plażach. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najcieplejsze miejsca to:

Puck – temperatura wody latem dochodzi do 22°C,

– temperatura wody latem dochodzi do 22°C, Gdynia – ok. 22°C,

– ok. 22°C, Międzyzdroje – ok. 21,9°C,

– ok. 21,9°C, Hel – ok. 21,4°C,

– ok. 21,4°C, Łeba i Świnoujście – ok. 20,2°C,

– ok. 20,2°C, Władysławowo – ok. 20°C.

Warto też pamiętać, że w płytkich zatokach, takich jak Zatoka Gdańska czy Zalew Szczeciński, woda nagrzewa się szybciej niż na otwartym morzu. Z kolei w głębszych obszarach, takich jak Głębia Gdańska, temperatura może być nieco niższa.

Roczny cykl temperatury wody w Bałtyku

Temperatura wody w Bałtyku zmienia się zgodnie z rocznym cyklem klimatycznym. Najzimniejsze miesiące przypadają na luty, kiedy to woda przy polskim wybrzeżu może osiągać nawet wartości ujemne. Przykładowo, w Świnoujściu zanotowano 0,0°C, zaś w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Władysławowie i na Helu temperatura spadała nawet poniżej zera.

Wraz z nadejściem wiosny i lata temperatura wody systematycznie rośnie, osiągając szczyt w lipcu i sierpniu, po czym zaczyna stopniowo spadać od września.

Zmiany klimatyczne a temperatura Bałtyku

Ocieplenie klimatu wpływa także na temperaturę Morza Bałtyckiego. Badania pokazują, że w ostatnich dekadach średnia temperatura wody wzrosła o około 1°C. To zjawisko powoduje, że okres, w którym woda jest najcieplejsza, może się wydłużać, a kąpiele w Bałtyku mogą być możliwe przez dłuższą część roku. Jednak ocieplenie morza niesie za sobą także zmiany w ekosystemie, wpływając na skład gatunkowy organizmów morskich.

Kiedy najlepiej zaplanować urlop nad Bałtykiem?

Dla osób szukających najcieplejszej wody, najlepszym czasem na wakacje nad Morzem Bałtyckim są ostatnie tygodnie lipca oraz pierwsza połowa sierpnia. W tym okresie nie tylko woda, ale i powietrze osiągają najwyższe temperatury, a dni są długie i słoneczne. Warto jednak sprawdzać lokalne prognozy i warunki pogodowe, bo nawet w szczycie sezonu mogą zdarzyć się dni chłodniejsze, zwłaszcza przy silnym wietrze.

Jedno jest pewne, niezależnie od temperatury wody Bałtyk pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na letni wypoczynek w Polsce.