Kiedy tak naprawdę zaczyna się jesień? Większość z nas podaje złą datę

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Choć zmiany w przyrodzie i pogodzie, związane z nadejściem kolejnej pory roku, są wyraźnie widoczne za oknem, to pierwszy dzień jesieni nie w każdym rozumieniu oznacza to samo. Funkcjonują co najmniej trzy daty startu nowej pory roku. Dlatego też jedni witają jesień już 1 września, a inni dopiero pod koniec miesiąca.

O zmianie pory roku świadczy co najmniej kilka kwestii. Nagły spadek temperatury, słoneczna aura zamieni się w szare i coraz krótsze dni. Z szafy wyciągamy płaszcze i szaliki. Na drzewach pojawią się żółte liście. To wszystko świadczy o końcu lata i początku jesieni. Okazuje się jednak, że nie ma jednej daty jej rozpoczęcia.

Jesień meteorologiczna. Co oznacza?

Wraz z pierwszym dniem września rozpoczyna się jesień meteorologiczna. To właśnie wtedy oficjalnie żegnamy lato w meteorologicznych statystykach i rozpoczynamy nowy okres pomiarowy. Dzięki temu klimatolodzy mogą łatwiej analizować i porównywać dane pogodowe z różnych lat, zawsze odnosząc się do tych samych, jasno określonych ram czasowych. Początek meteorologicznej jesieni nie oznacza jednak gwałtownej zmiany pogody. Wrzesień potrafi jeszcze zaskoczyć letnimi temperaturami i słoneczną pogodą, a prawdziwie jesienne klimaty mogą pojawić się dopiero za kilka tygodni.

Czas pożegnać się z latem. Dziś pierwszy dzień meteorologicznej jesieni 1 września to nie tylko powrót uczniów do szkolnych ławek, ale również początek meteorologicznej jesieni. Choć kalendarzowa i astronomiczna jesień dopiero przed nami, już teraz możemy spodziewać się pierwszych zmian w pogodzie i przyrodzie.

Jesień astronomiczna i kalendarzowa

Kolejnym terminem związanym z początkiem jesiennego sezonu jest tzw. jesień astronomiczna, który wyznacza równonoc jesienna, czyli moment, gdy dzień i noc trwają niemal tyle samo. W 2026 roku na półkuli północnej przypadnie ona dokładnie 23 września, pokrywając się z początkiem jesieni kalendarzowej. To właśnie wtedy oficjalnie pożegnamy kalendarzowe lato. Warto nadmienić, że długość trwania poszczególnych pór roku nie jest identyczna, co wynika z eliptycznego kształtu orbity Ziemi. Jesień na półkuli północnej trwa średnio około 89,8 dnia, podczas gdy na południowej - nawet 92,8 dnia. Od równonocy dni stają się coraz krótsze, a tempo ich skracania jest największe.

Jesień termiczna i fenologiczna

Oprócz najbardziej znanych podziałów, wyróżniamy jeszcze jesień termiczną i fenologiczną. Ta pierwsza zaczyna się, gdy średnia dobowa temperatura spada do przedziału 5-15 stopni Celsjusza. To właśnie wtedy coraz częściej sięgamy po cieplejsze ubrania, a wieczory spędzamy z kubkiem herbaty. Dlatego, choć zmiany w przyrodzie i pogodzie związane z nadejściem kolejnej pory roku, są już widoczne gołym okiem, to pierwszy dzień jesieni nie w każdym rozumieniu oznacza to samo. Funkcjonują bowiem co najmniej trzy daty startu nowej pory roku. Dlatego jedni witają jesień już 1 września, a inni dopiero pod koniec miesiąca.

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